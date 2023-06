Les quarts de finale du Super Rugby Pacific se sont joués vendredi et samedi. Les Crusaders, les Blues, les Chiefs et les Brumbies ont assuré et se sont qualifiés pour les demi-finales. La logique est respectée et la domination néo-zélandaise continue de se faire sentir.

De surprise, il n'y a pas eu. Les quatre premières équipes de la saison régulières se retrouvent en demi-finale du Super Rugby Pacific. Blues, Crusaders, Chiefs et Brumbies se sont tous imposés en quart de finale et accèdent au dernier carré. Ce sont d'abord les gars d'Auckland, guidés par l'intenable Mark Telea, qui ont écrasé les Waratahs vendredi matin. Malgré un essai des Australiens en début de partie, les coéquipiers de Beauden Barrett n'ont jamais douté et ont déroulé tout au long du match. Ils ont au final infligé un cinglant 41-12 aux joueurs de NSW. Les Chiefs se sont fait peur Du suspense, il n'y en a pas eu non plus à Christchurch : les Crusaders ont été sans pitié avec les Fijian Drua (49-8). Grâce aux All Blacks Will Jordan, David Havili, Scott Barrett et Codie Taylor, les tenants du titre ont tenu leur rang. Ils recevront les Blues en demi-finale, vendredi prochain à 9h05. Dans l'autre opposition, nous retrouverons une franchise australienne. Derniers rescapés au milieu des franchises néo-zélandaises, les Brumbies ont attendu les dernières minutes pour valider leur ticket. Grâce à un essai de Tom Wright à dix minutes du terme, les coéquipiers de Rob Valetini ont fini par faire craquer les Hurricanes (37-33). Waves of emotion for Ardie Savea \ud83d\ude4c#SuperRugbyPacific #WelcomeToYourSuperStage pic.twitter.com/bjktlHFuou — Super Rugby Pacific (@SuperRugby) June 10, 2023 En demi-finale, ils retrouveront les Chiefs. Favoris de la compétition après une superbe campagne en phase régulière, les joueurs d'Hamilton se sont fait peur samedi face aux Reds. Les Australiens étaient même devant au score à un quart d'heure de la fin du match. Heureusement pour les Kiwis, une pénalité du smiling assassin Damian McKenzie et surtout un essai du futur clermontois Pita-Gus Sowakula ont permis aux locaux de souffler (29-20). La demi-finale entre les Chiefs et les Brumbies se jouera samedi à 9h05.