Ce dimanche soir, la phase régulière du Top 14 va se terminer. Lors de cette 26ème et dernière journée, les sept rencontres se disputeront à la même heure (21h). Toujours en course pour le top 6, l'Aviron bayonnais risque d'être un peu trop juste face au Lou, tandis que l'Usap devra passer par l'access-match pour sauver sa peau en première division. Voici tous nos pronos !

Clermont - Racing 92 :

Depuis le sacre de Toulon la semaine dernière en Challenge Cup, Clermont ne peut plus arracher une place qualificative pour la Champions Cup la saison prochaine. Même une victoire bonifiée face au Racing ne suffira pas. Alors, ce dimanche soir, l'ASM veut tout simplement bien finir son exercice 2022/2023, qui plus est sur son terrain. La tâche sera loin d'être aisée pour les joueurs de Christophe Urios, qui vont devoir se défaire de Racingmen à la recherche d'un barrage à domicile. En cas de succès, les Ciel et Blanc s'assureront une place dans le top 4 du championnat. Une rencontre qui s'annonce serrée.

Notre pronostic : victoire de Clermont

Castres - Perpignan :

Avec quatre points de retard sur la Section paloise avant cette 26ème journée, l'Usap peut toujours espérer sauver sa peau dans l'élite dès ce dimanche soir. Pour cela, il faut s'imposer sur la pelouse de Pierre-Fabre en espérant un faux pas des Béarnais. Une mission plus que compliquée à première vue, même si le CO n'a plus rien à jouer. Longtemps à la lutte pour le maintien, les Castrais vont mieux depuis quelques semaines. Cette partie face à Perpignan sera riche en émotions avec, notamment, la dernière de Benjamin Urdapilleta sous la tunique de Castres. L'envie des Tarnais de rendre hommage aux partants devrait faire la différence.

Notre pronostic : victoire de Castres

Lyon - Bayonne :

Clairement le match le plus excitant de ce multiplex. Lyon et Bayonne vont se disputer, sur la pelouse du Matmut stadium, la dernière place qualificative pour la phase finale. À domicile, les Lyonnais semblent partir avec un temps d'avance sur des Basques impressionnants tout au long de la saison. Pour rallonger leur saison, les Bayonnais doivent empocher quatre points de plus que Lyon sur la rencontre. Un défi relevé, qu'il sera difficile de réussir pour Camille Lopez et les siens, surtout qu'en face, les joueurs de Xavier Garbajosa peuvent toujours espérer recevoir en barrages.

Notre pronostic : victoire de Lyon

Toulon - Bordeaux-Bègles :

C'est le match d'après pour le RCT. Vainqueurs de la Challenge Cup la semaine passée, les Varois peuvent toujours espérer voir la phase finale, mais il faut un miracle. Alors face à l'UBB, ce sera surtout l'occasion de finir cette saison sur une bonne note à Mayol, pour les dernières de Sergio Parisse et Mathieu Bastareaud sur la Rade. Face à eux, les Rouge et Noir vont retrouver des Bordelo-Béglais qui se battent pour recevoir lors des barrages. Déjà qualifiés, les Girondins veulent voir plus loin et se donner toutes les chances de voir les demi-finales à Saint-Sébastien.

Notre pronostic : succès du RCT, bonus défensif pour l'UBB

Pau - Montpellier :

La Section paloise a encore son destin entre les mains. Pour assurer leur maintien en Top 14, les joueurs de Sébastien Piqueronies, douzièmes au classement, doivent s'imposer. En cas d'égalité avec l'USAP cela serait les Béarnais qui disputeraient le match de barrage contre le finaliste de Pro D2. En face, Montpellier, neuvième, a encore un mince espoir de se qualifier pour la prochaine édition de la Champions Cup. Mais le champion en titre doit profiter de la dernière journée de championnat pour se mettre en règle au niveau des Jiff. Et cela serait sans Mohamed Haouas, placé en garde à vue selon L'Equipe. Il y a deux saisons, Pau avait pris le bonus offensif pour sauver sa peau, lors de la dernière journée, face à un MHR déjà en vacances.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Pau

Toulouse - Brive :

Peu d'enjeu ce dimanche soir à Ernest-Wallon, dans ce choc des extrêmes. Toulouse, leader du Top 14, se voudra sérieux contre Brive pour assurer sa première place au classement et bien préparer les phases finales. En face, le CAB, dernier, se sait déjà condamné à la Pro D2. Si les Coujoux viendront sans pression en Haute-Garonne et voudront soigner leur sortie, cela sera difficile face à un quinze toulousain très compétitif, malgré quelques blessés.

Notre pronostic : succès de Toulouse avec le bonus offensif

La Rochelle - Stade français :

Dimanche de fête à Marcel-Deflandre ! Une semaine après avoir présenté la Champions Cup aux supporters sur le Vieux-Port, les partenaires de Grégory Alldritt remettront ça dans leur antre. Mais après le succès face au Leinster, dans une rencontre historique, les héros rochelais seront, pour la plupart, au repos avant les phases finales. Affronter un mix de remplaçants et d'espoirs maritimes, une aubaine pour le Stade français qui doit sécuriser sa troisième place et un barrage à Jean-Bouin.

Notre pronostic : victoire de Paris