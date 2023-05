Avant même la 26e et dernière journée, cinq qualifiés sur six sont connus pour les phases finales, et Brive est assuré de jouer en Pro D2 la saison prochaine. Mais entre la course aux barrages à domicile, à l'Europe, et au maintien direct, le suspense est encore total. Découvrez tous les enjeux.

Cinq qualifiés sur six (Toulouse, La Rochelle, Paris, Racing et UBB) ; deux équipes déjà assurées de disputer les demi-finales (Toulouse et La Rochelle), un CA Brive condamné à la Pro D2, Clermont éliminé de la course à l'Europe : la 25e journée de Top 14 a livré un sacré nombre d'enseignements. N'ayez crainte, il y aura encore du suspense à tous les étages lors de l'ultime joute de la phase régulière. On vous dit tout !

La qualif : une lutte à trois !

Lyon 6e avec 62 points ; Bayonne 7e avec 58 points et Toulon, 8e avec 57 points. Vous l'aurez compris, ils ne sont plus que trois à pouvoir composter le dernier billet qualificatif pour les phases finales du Top 14. Rajoutez à cela une dernière rencontre entre le Lou et l'Aviron à Gerland, et un RCT à Mayol face à l'UBB, et vous avez une 26e et dernière journée de Top 14 complètement dingue. Certes, Lyon a l'avantage grâce à ce match nul acquis sur la pelouse du Stade français au gré d'une folle deuxième période (31-31). Les joueurs de Xavier Garbajosa n'auront besoin que d'un point de bonus défensif pour s'assurer la qualification. Mieux encore, si victoire bonifiée il y a face à l'Aviron, les Lyonnais pourraient accrocher un barrage à domicile, si et seulement si le Racing, le Stade français et l'UBB perdent (les trois jouent à l'extérieur), ou que les deux premiers cités ne prennent qu'un point de bonus défensif et que l'UBB s'incline à Mayol (en effet, Lyon a l'avantage sur les points terrain en cas d'égalité face au R92 et à Paris, mais est à égalité avec Bordeaux, et possède un retard de -63 au goal-average sur l'ensemble de la saison avec l'UBB).

Car petit rappel au règlement, si ce sont bien les points terrain (victoire et bonus) qui prévalent en cas d'égalité entre deux équipes, c'est le goal-average sur l'ensemble de la saison qui passe avant le goal-average particulier en cas de nouvelle égalité. Matheux, régalez-vous...

Pour rêver plus haut, Lyon devra s'imposer, et ne pourra pas se permettre d'afficher le même visage que lors de la première période face à Paris, au risque de voir les Bayonnais en profiter. En effet, les Basques peuvent encore espérer et auront encore leur destin en main en quelque sorte. Grâce à la pénalité sur le gong de Camille Lopez face à Clermont, l'Aviron reste en embuscade et se rendra à Lyon pour la qualification. C'est simple, en cas de victoire à Gerland, les Bayonnais passeront devant le Lou (ils ont gagné le match aller). En revanche, s'ils s'imposent sans le bonus offensif, ils resteront dépendants du résultat de Toulon.

Et oui, c'est la magie du Top 14, le RCT malgré sa 8e place à une journée de la fin, n'est pas totalement mort pour le top 6. Les Toulonnais ont pourtant cinq points de retard sur le 6e, mais recevront l'UBB à Mayol (une semaine après la finale de la Challenge Cup face à Glasgow). Pour se qualifier, ils devront s'imposer avec cinq points devant le club girondin, tout en espérant que Bayonne ne prenne pas le bonus offensif et laisse aucun point au Lou. Difficile, mais pas impossible.

Barrage à domicile : qui pour un coup à l'extérieur ?

L'enjeu est également fort pour une place de barragiste à domicile. Seulement trois points séparent trois équipes (Paris, 3e : le R92, 4e ; et l'UBB, 5e). Les trois cités ont tous le malheur de disputer l'ultime journée à l'extérieur, dans des matchs loin d'être aisés, c'est le moins que l'on puisse dire. Le Stade français ira à Deflandre affronter le Stade rochelais, qui sera soit de nouveau sacré en Champions Cup, soit revanchard d'une défaite en finale. Bordeaux-Bègles ira à Toulon, dans la même situation que La Rochelle version "petite" Coupe d'Europe, et toujours dans la course pour la qualification. Finalement, les Franciliens seront les "mieux" lotis avec un déplacement à Clermont, qui n'aura plus rien à jouer mis à part terminer sur une bonne note au Michelin et offrir une belle sortie aux joueurs sur le départ.

Avec ce match nul face à Lyon (31-31), le Stade français a perdu gros pour le barrage à domicile. Icon Sport

En cas d'égalité à trois (défaite de Paris et du Racing avec bonus défensif et victoire de l'UBB sans bonus), ce sont les Soldats roses qui auront l'avantage au niveau des points terrain (5-4 face à l'UBB, et 6-4 contre le R92). Toujours en considérant le scénario où les Lyonnais ne prendraient pas le bonus offensif et le Racing chuterait de peu en Auvergne, la 4e place se jouerait entre Bordelais et Franciliens et elle se disputerait au goal-average général (+57 pour les Ciel et Blanc, +91 pour les Bordelais-Bèglais). Imaginez-vous, il existe aussi un scénario où l'UBB et Lyon disputeraient un barrage à domicile (défaites des clubs d'Ile de France, victoires de Bègles et du Lou). C'est ça, ce qu'on appelle le multiverse ?

La course à l'Europe n'est pas terminée...

Finalement dans ce championnat, il n'y a que Clermont qui n'a plus rien à jouer (La Rochelle et Toulouse vont se disputer la place de leader, La Rochelle recevra Paris, et Toulouse accueillera Brive. Une première position qui n'apporte pas grand-chose car c'est le diffuseur qui décide des dates et horaires des demi-finales, donc aucun avantage en termes de jours en plus de récupération. La seule aubaine de finir en tête est de s'assurer une demie face au vainqueur du 3e face au 4e en barrage).

Pour la course à la Champions Cup (les huit premiers au classement), en revanche, rien n'est décidé. Montpellier et Castres, actuellement 9e et 10e, n'ont pas dit leur dernier mot. À ce petit jeu, c'est le CO qui pourrait contre toute attente, avoir un petit avantage. Car contrairement à Montpellier, l'équipe de Jeremy Davidson reçoit pour son dernier match (le MHR ira à Pau, qui jouera son maintien). Alors, les Castrais devront aussi dépasser Toulon au classement, qui de son côté jouera sa qualification, mais affrontera une UBB en recherche d'un barrage à domicile. Quelle sera la composition de Pierre Mignoni et Franck Azéma ? Devront-ils de nouveau titulariser un XV très "Jiff" pour rester dans les clous ? Bref, avec quatre points de retard sur le RCT, le CO peut encore disputer la Champions Cup l'année prochaine, et en cas d'égalité avec le club de la Rade, sera devant au classement grâce à son avantage en points terrain. Montpellier peut espérer pareil destin en s'imposant à Pau et en espérant une défaite de Toulon, même bonifiée (5-4 points terrain).

... et la course au maintien direct non plus

Elle concerne seulement deux équipes, Brive étant officiellement relégué après sa défaite à domicile face à Castres, et Clermont étant assuré de jouer en Top 14 la saison prochaine. Catalans et Palois vont donc se disputer la 12e place et tenter d'éviter celle de barragiste, qui on le rappelle, implique un "access match" sur le terrain du perdant de la finale de Pro D2.

Au classement, la Section a quatre points d'avance sur l'Usap, et recevra Montpellier, qui peut encore rêver d'Europe (voir plus haut). En cas de victoire, les joueurs de Sébastien Piqueronies seront assurés de jouer en première division sans s'occuper du résultat des Catalans. Qui eux, devront s'imposer à Castres (qui peut aussi rêver d'Europe), pour revenir à hauteur de Pau. Si les deux équipes sont à égalité, c'est Perpignan qui restera en Top 14 grâce à un point de bonus acquis au Hameau lors de la première journée (16-14). Nous vous le disions, il n'y a encore rien de fait !