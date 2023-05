Douzièmes provisoires, les Palois reçoivent dimanche soir Montpellier pour l’ultime journée de Top 14. Leur situation est limpide : une victoire, et ils sont maintenus. Voilà pourquoi les Béarnais ne veulent pas se poser de question.

Au moins, le staff et les supporters paloise n’auront pas à faire des calculs alambiqués de dernière minute pour connaître leur destin. Du moins, s’ils gagnent contre Montpellier. Car là réside leur seule condition pour décrocher un maintien direct, sans passer par la case « access-match » qui se disputera la semaine prochaine sur le terrain du finaliste malheureux de Pro D2. Ce discours, c’est précisément celui que tenait Thomas Chauveau, l’entraîneur de la touche et des mauls de la Section paloise cette semaine : "On connaît les données comptables : si on gagne, on aura pas besoin de suivre les autres résultats. On a notre destin en main. On a pas de calcul à faire. C’est un match important, comme les autres avant, comme l’était celui contre Castres. On ne devra pas s’éparpiller sur des choses annexes, comme les Jiff ou l’arbitrage. Ce sera comme le reste de l’année : il faut gagner. On est le chasseur, et pas le chassé."

Pour autant, le staff se pare à toute éventualité, celle de la treizième place bien sûr : "On a pas décrété qu’on sera en vacances dimanche soir. On en parle pas aux joueurs, mais on le prépare au sein du staff, d’autant qu’on joue dimanche soir et que l’access-match est samedi. On va jouer 90 % du match sans réfléchir. On avisera dans les dernières minutes en fonction de notre score. Deux points peuvent également suffire, indépendamment du résultat de Perpignan. On reste sur une donnée très simple : on veut gagner."

Chauveau : "Tu ne peux que te méfier de Montpellier"

Dans ces conditions, pas question de se laisser polluer par des polémiques comme celle de la désignation de l’arbitre Mathieu Raynal, catalan de son état, pour la conduite de ce match. Chauveau encore : "Les gens aiment bien s’inventer des scénarios. Cela fait aussi le sel de la semaine, du match. Certains aiment s’inventer des paranoïas. Cette fois, c’est Mathieu Raynal parce qu’il est Catalan. Mais Mathieu Raynal, c’est surtout un super arbitre. Mieux, c’est même l’un des meilleurs de France car il est le seul qui officiera en tant qu’arbitre de terrain à la prochaine Coupe du monde. Cette polémique, c’est un truc des réseaux sociaux qu’avant on appelait le café du commerce. Dès qu’il y a un enjeu, il y a une forme de paranoïa. Les Montpelliérains pourraient tout à faire dire que Mathieu Raynal ne peut pas les saquer parce qu’il est Catalan ! Si l’on rentre là-dedans, on perd beaucoup d’énergie."

Une énergie que les Palois préfèrent garder pour affronter leur adversaire qui, malgré une saison délicate, n’en reste pas moins le champion de France en titre : "Quand tu vois la qualité de leur groupe, tu ne peux que te méfier. Des fois je me demande ce qu’ils font là. Mais leur saison se joue sur quelques tournants. Déjà ils auraient très bien pu gagner à Exeter, il n’y aurait rien eu à dire d’autant qu’ils prennent un rouge ultra sévère. Je suis en alerte, car ils nous ont largement dominé au match aller, même s’il date." Pour rappel, la Section avait été sèchement battue au GGL Stadium pour le compte de la quatrième journée, sur le score sans appel de 43 à 17. Mais à ce moment là, la Section paloise ne jouait pas encore sa survie dans l'élite...