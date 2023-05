La composition officielle de Toulon pour affronter Glasgow en finale de Challenge Cup, les Wasps relégués au dernier échelon du rugby anglais ou encore Mont-de-Marsan condamné à 10 000 euros d'amende... Découvrez les cinq infos de ce jeudi 18 mai 2023.

La commission de discipline de la LNR a condamné le club de Mont-de-Marsan, qualifié pour les demi-finales de Pro D2, à payer une amende de 10 000 euros après la haie d'honneur réservée à Julien Cabannes lors du dernier match de la phase régulière face à Rouen.

La Fédération anglaise a annoncé via un communiqué paru ce jeudi que les Wasps n'avaient pas su tenir leurs engagements vis-à-vis de la Championship (deuxième division anglaise) et ont donc été expulsés du championnat dans lequel ils devaient évoluer la saison prochaine. Le club de Coventry va donc être relégué au plus bas de l'échelon du rugby anglais.

Toulon disputera une cinquième finale de Challenge Cup ce vendredi soir à Dublin face à Glasgow. Pour l'occasion, Pierre Mignoni et Franck Azéma ont décidé de reconduire leur XV présent face à Trévise. Le triangle arrière de stars composé de Gabin Villière, Cheslin Kolbe et Jiuta Wainiqolo ou encore Mathieu Tanguy en deuxième ligne seront présents.

Le XV de départ : 15. Kolbe ; 14. Wainiqolo, 13. Nayacalevu, 12. Paia'aua, 11. Villière ; 10. Biggar, 9. Serin ; 7. Ollivon (cap.), 8. Parisse, 6. Du Preez ; 5. Alainu'uese, 4. Tanguy ; 3. Gigashvili, 2. Baubigny, 1. Priso

Remplaçants : 16. Tolofua, 17. Gros, 18. Brookes, 19. Isa, 20. Bastareaud, 21. Paillaugue, 22. West, 23. Sinzelle.

Le troisième ligne anglais Ben Curry, sorti sur civière le week-end dernier, sera bientôt opéré d'un ischio-jambier et pourrait être absent pour quatre à six mois. Il pourrait ainsi manquer le Mondial.

L'EPCR communique que plus d'un million de personnes sont venues voir les différents matchs de Champions Cup et environ 400 000 pour la Challenge Cup. Les deux compétitions s'achèveront à Dublin avec un guichet fermé pour Leinster - La Rochelle et 35 000 personnes présentes pour Glasgow - Toulon.