L'EPCR communique que plus d'un million de personnes sont venus voir les différents matchs de Champions Cup et environ 400 000 pour la Challenge Cup. Les deux compétitions s'achèveront à Dublin avec un guichet fermé pour Leinster - La Rochelle et 35 000 personnes présentes pour Glasgow - Toulon.

Quand le coup de sifflet final aura retenti dans l'antre de l'Aviva Stadium après Leinster - La Rochelle, 1 038 691 personnes se seront rendus dans les différents stades qui accueillaient des rencontres de Champions Cup lors de cette saison 2022/2023. À noter également que plus de 400 000 personnes seront venus assister à des matchs de Challenge Cup. Un record d'affluence pour la compétition désormais intercontinentale qui fait la joie de son président Dominic McKay : « Cette saison a été extraordinaire, que ce soit en Champions Cup ou en Challenge Cup. Avec plus d’un million de supporters ayant assisté aux rencontres à travers l’Europe et l’Afrique du Sud, la portée, la qualité et l’envergure des compétitions de l’EPCR ont une nouvelle fois été démontrées. [...]Un immense merci à tous les supporters assistant aux rencontres depuis les tribunes à travers l’Europe et l’Afrique du Sud, ainsi qu’aux millions de téléspectateurs à travers le monde. Ce week-end des Finales promet d’être encore une fois un événement sportif très spécial. » Pour rappel, Toulon affrontera les Warriors de Glasgow vendredi soir à 21h (heure française), alors que la Rochelle tentera de conserver son titre contre le Leinster samedi à 17h45 (heure française).