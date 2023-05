La commission de discipline de la LNR a condamné le club de Mont-de-Marsan, qualifié pour les demi-finales de Pro D2, à payer une amende de 10 000 euros après la haie d'honneur réservée à Julien Cabannes lors du dernier match de la phase régulière face à Rouen.

"Le Stade montois a été reconnu responsable de "non-respect de la réglementation en matière d'animation et/ou de l'horaire de coup d'envoi", justifie la commission de discipline de la LNR. Mais quelle mouche a donc piqué les officiels et avec eux, la commission disciplinaire ? Une décision qui risque de faire parler, à raison, à une période où les valeurs du rugby sont trop souvent bafouées.

Une qualification en finale en ligne de mire

Rappelons les faits : alors que Mont-de-Marsan (déjà qualifié en barrage) affronte Rouen (déjà maintenu en Pro D2 et qui n'avait plus rien à jouer) lors de la 30e journée de championnat, les Montois dominent leur adversaire du soir (28-17), et à la 60e minute, le staff de Mont-de-Marsan décide de faire sortir Julien Cabannes, l'enfant du club qui joue son dernier match sous ses couleurs (il a disputé sept rencontres cette saison). L'ailier de 33 ans, présent au club depuis 27 ans, est l'âme de cette équipe. Les acteurs (des deux équipes !) s'interrompent pour alors former une haie d'honneur avec les staffs . Il faut dire que Julien Cabannes a passé presque trois décennies dans les Landes. Sous l'ovation de Bonifaca, et accompagné de ses deux petites filles, Julien Cabannes est très ému et remercie son stade, son club, ses entraîneurs et se voit honorer par ses pairs. L'image est belle à voir.

Seulement voilà, selon la LNR, ce moment a perturbé la sécurité, et surtout a fait prendre du retard à la rencontre. Patrick Milhet ne regrettait pas cette décision, bien au contraire : "J'assumerai quoi qu'il en soit. C'est abusif, où sont passés l'esprit et les valeurs du rugby ?" Convoqué au tribunal du burlesque, le club a donc été condamné à payer une amende de 10 000 euros, et si les règles sont faites pour être respectées, il est juste de se demander pourquoi cette lourde sanction ? En attendant, Mont-de-Marsan poursuit la préparation de sa demi-finale de Pro D2, samedi à 21h05 face à Grenoble.