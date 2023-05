Interdits d'évoluer en Championship, les Wasps relégués au dernier échelon du rugby anglais

La Fédération anglaise a annoncé via un communiqué paru ce jeudi que les Wasps n'avaient pas su tenir leurs engagements vis-à-vis de la Championship (deuxième division anglaise) et ont donc été expulsés du championnat dans lequel ils devaient évoluer la saison prochaine. Le club de Coventry va donc être rélégués au plus bas de l'échelon du rugby anglais.

Le calvaire des Wasps continue. Endetté jusqu'au coup, le club de Coventry a dû déposer le bilan cette saison et a donc été expulsé de Premiership avant même le début du championnat. Mais alors qu'ils avaient réussi à trouver des solutions pour évoluer en Championship (deuxième division) la saison prochaine, il semble désormais que tout se soit de nouveau écroulé. Les Wasps ont vu leur licence être retirée par la Fédération anglaise (RFU), à cause des peu de progrès effectués par les dirigeants au niveau des paiements des créanciers, ainsi que sur le recrutement de joueurs et de staff. La sanction est donc maintenant simple : les Wasps sont condamnés à être relégués au plus bas de l'échelon du rugby anglais, en dixième division.

"Les Wasps vont désormais être replacés en bas de la pyramide"

Bill Sweeney, le directeur général de la RFU a annoncé : "Ce n'est pas l'issue que toute personne dans le rugby voulait et tous ceux qui sont impliqués avec le club vont être très déçus. Nous avons travaillé avec les nouveaux propriétaires ces six derniers mois pour essayer de construire un plan solide, afin que le club puisse continuer de jouer en Championship tout en étant sûr que les joueurs et le staff puissent être payés." Dans son communiqué, la RFU conclut en annonçant que "les Wasps vont désormais être replacés en bas de la pyramide".