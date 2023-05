Un joueur amateur australien du club de Perth a reçu cette semaine l'une des suspensions les plus longues de l'histoire du rugby après avoir violemment percuté un arbitre en avril dernier. Il a écopé de 96 matchs de suspension.

Le 22 avril dernier, le club de Perth Bayswater recevait les Associates pour un match de la Top Premiership d'Australie occidentale. Sur une vidéo prise depuis les tribunes et diffusée par le journal australien The Sunday Morning Herald, nous pouvons voir l'un des joueurs de Perth percuter violemment l'arbitre d'un coup d'épaule dans le dos. L'officiel de match s'écroule au sol, alors que le jeu continue son cours. Le joueur, dont le nom n'a pas été divulgué, adresse un dernier regard à l'arbitre au sol avant de repartir dans l'action.

Le match a finalement été arrêté et le joueur ne s'a pas été sanctionné immédiatement. Ian Sunderland, l'officiel bousculé, avait jugé "accidentel" le gest, et l'incident ne figurait d'ailleurs pas sur le résumé de match fourni à la Rugby Western Astralia (entité en charge du développement du rugby à XV dans l’État d’Australie-Occidentale). Cependant, après le visionnage de la vidéo et la prise de parole de plusieurs témoins, la Rugby Western Australia a jugé bon de réouvrir le dossier et de sanctionner le joueur amateur.

Cinq ans de suspension

Il écope finalement de 96 matchs de suspension, soit un équivalent de cinq années de pratique. C'est une des sanctions les plus strictes possible selon les lois établies par l'instance mondiale World Rugby. Et si des circonstances atténuantes n'avaient pas joué en sa faveur, le joueur de Perth aurait très bien pu ne plus jamais rejouer au rugby : World Rugby aurait en effet pu décider d'une suspension à vie, une sanction très rarement employée.

Les suspensions de plus d'une saison sont déjà rares en elles-mêmes. En 2007, l'ancien talonneur du Stade Toulousain Trevor Brennan avait écopé lui aussi d'une interdiction de jouer pendant cinq ans après avoir agressé un fan d'Ulster avant un match de coupe d'Europe. Le Président de Perth Bayswater, Darrell Stops, a déclaré que le club acceptait la décision de la Rugby Western Association et soutenait son joueur dans cette mauvaise passe.