Alors que le LOU a perdu son ouvreur Léo Berdeu pour huit mois après sa grave blessure au genou contre Perpignan, le club rhodanien va devoir s'appuyer sur le All Black Lima Sopoaga en cette fin de saison. L'ancien joueur des Wasps, qui n'a pas encore convaincu sous le maillot lyonnais, doit porter son équipe jusqu'à la phase finale.

Face à Perpignan, Lyon s'en est sorti miraculeusement. Menés par les Catalans à quelques minutes du terme, les coéquipiers de Baptiste Couilloud s'en sont remis à une interception salvatrice de leur demi de mêlée pour arracher la victoire (39-31). Mais au Matmut Stadium de Gerland, les Lyonnais ont tout de même perdu gros. En plus de leur deuxième ligne Killian Geraci, victime d'une entorse à la cheville, les Rhodaniens ont vu leur ouvreur et joueur phare, Léo Berdeu sortir prématurément. Touché au genou, l'ancien Agenais a été foudroyé par une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Une blessure nécessitant bien entendu une opération, qui s'est déroulée ce jeudi, ainsi que six à huit mois de convalenscence.

Des débuts décevants avec le LOU

Un énorme coup dur alors que Lyon lutte encore pour sa place parmi les six premiers du classement en cette fin de saison. Pour assurer cette fameuse place qualificative et aller jouer les gros bras en phase finale, le LOU compte désormais sur Lima Sopoaga. Le Néo-Zélandais, arrivé en 2021 du côté de la cité des Gones, a plus souvent été cantonné à un rôle de doublure qu'à celui d'un véritable titulaire depuis qu'il a posé ses valises en France. Mais cette blessure de Berdeu semble être l'opportunité pour lui de prouver qu'il possède encore le talent immense qui a fait de lui un All Black.

We went DEEP into the archives to find this absolutely insane reverse kick from Lima Sopoaga ?#WorldTrickshotDay #SuperRugbyPacific pic.twitter.com/PhjQbdwqsR — Super Rugby Pacific (@SuperRugby) December 6, 2022

Parce que malgré ses 16 sélections sous le maillot néo-zélandais, beaucoup retienne de son aventure lyonnaise sa pénalité tapée après le temps imparti ou encore ses différentes blessures qui lui ont gâché la vie. Pourtant, il s'agirait de remettre les choses dans le contexte : lorsqu'il est en forme, Lima Sopoaga est un ouvreur de génie. Créatif, il possède une vision du jeu hors pair, ce qui est primordial pour un ouvreur. Aussi sa fiabilité sur le jeu au pied mérite d'être davantage reconnue. Différentes qualités qui n'ont pas forcément été pleinement perçues cette saison.

"Je veux juste profiter du temps que je passe sur le terrain"

Il faut dire que son début de saison a été largement gâché par grosse une blessure au genou. Dans les colonnes de Midi Olympique, Sopoaga avait d'ailleurs évoqué l'épisode sombre qu'il a eu à traverser : "J’ai confiance en moi et en mes qualités de joueur, mais pour être honnête cela a été une période très difficile de ma carrière. J’avais conscience d’arriver dans une ville magnifique, dans un pays à la culture très riche, de débarquer dans une super équipe avec un super esprit, un super manager, qui m’ont très bien accueilli… Alors, c’était moralement dur de ne pas réussir à rendre tout ça sur le terrain. Je souffrais au niveau du ligament croisé, je n’étais pas à 100 % physiquement et forcément, mon jeu s’en ressentait. C’est pour cela que je suis ravi d’être revenu aujourd’hui dans une bonne forme. Qu’importe le rôle qu’on me donne, que je porte le numéro 10 ou le 23. Je veux juste profiter du temps que je passe sur le terrain et aider l’équipe à se qualifier pour le top 6".

Au sein d'un système lyonnais qui lui donne beaucoup de liberté dans le jeu, l'ancien joueur des Highlanders cherche encore à s'épanouir et il est certain qu'enchaîner les matchs peut lui permettre de retrouver la flamme. Avec un déplacement au Stade français et une réception de Bayonne comme programme de fin de saison, le LOU est bien placé pour se qualifier. Mais l'ambition pourrait maintenant être encore un peu plus poussée, surtout si Sopoaga confirme les attentes placées en lui.