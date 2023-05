Brive à un essai de Castres, 100% de réussite pour Toulouse et Toulon qui aligne sa formation. La Rochelle n'a jamais réussi son coup à Montpellier, la Section bonifiée cette saison, Christophe Urios fait tourner... Voilà les chiffres à connaître pour cette 25e journée de Top 14.

1 : Essai d'écart entre les deux équipes

Verra-t-on beaucoup de jeu et d'essais ce samedi à Brive ? Les statistiques des deux équipes ne se laissent pas présager. La rencontre va en effet mettre aux prises les attaques les moins prolifiques en termes : jusqu'à présent, le CO a inscrit 40 essais et Brive, lanterne rouge en la matière, en compte 39. En défense, en revanche, les Tarnais se montrent beaucoup plus efficaces (56 essais encaissés à 76).

100 % : Toulouse remporte le Brenus en terminant premier de la phase régulière

Depuis la création du Top 14, le Brennus n'a jamais échappé aux Toulousains quand ils ont terminé la phase régulière à la première place (2021, 2019, 2012, 2011).

21 : JIFF face au Racing 92

Pour revenir à l'équilibre, Toulon convoquera, selon nos informations, vingt joueurs (+1) issus de la formation française face au Ciel et Blanc. Présent depuis deux semaines avec l'équipe de France à 7 pour préparer l'étape de Toulouse du 12 au 14 mai, Rayan Rebbadj est aussi comptabilisé depuis deux journées. Le RCT se laisse ainsi une marge de manœuvre pour la fin du Top 14 et une éventuelle phase finale.

0 : La Rochelle n'a jamais gagné à Montpellier

Une semaine avant de remettre sa couronne européenne en jeu, le Stade rochelais ferait un joli coup double en cas de victoire samedi : outre un premier succès dans son histoire à Montpellier (11 défaites, 1 nul), il battrait son record de points à l'extérieur en phase régulière du Top 14 (34 points en 2016-2017).

9 : Points de bonus pour la Section

C'était un des gros points de la saison dernière. La Section paloise n'avait réussi à prendre que quatre points de bonus (un offensif, trois défensifs). Sébastien Piqueronies voulait rectifier le tir cette année. Mission accomplie avec neuf points de bonus (quatre offensifs, cinq défensifs) et la possibilité d'avoir un meilleur total de points sur la saison avec moins de victoires.

11 : Changements par rapport au match aller

Pour ce match retour, Christophe Urios devrait effectuer onze changements par rapport à l'équipe alignée par Jono Gibbes à l'aller. Côtés blessés, Bézy, Vahaamahina, Jedrasiak, Beheregaray et Tiberghien ne seront pas là. Très peu utilisés, O'Connor, Hériteau, Ezeala, Simutoga et Godener ne devraient pas non plus être titularisés. Enfin, Thomas Rozière a été prêté à Massy.