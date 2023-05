Samedi dernier, les juniors de Saverdun et de Gaillac avaient rendez-vous dans le cadre de la coupe d'Occiatnie. Malheureusement, la rencontre n'aura duré que douze petites minutes. À la suite d'une bagarre générale, l'arbitre a décidé d'arrêter la partie. Frappé au visage, un joueur gaillacois a perdu sept dents.

Comment peut-on en arriver là ? Après cette rencontre entre les juniors de Gaillac et Saverdun, ils doivent être nombreux à se poser la question.

Ce samedi, Tarnais et Ariégeois s'affrontaient dans le cadre de la coupe d'Occitanie. Et alors que le début de match se déroulait comme prévu, sans accroc, tout a dégénéré. Selon des faits rapportés par nos confrères de La Dépêche du Midi, la partie a plongé dans la violence dès la première mêlée. Une première bagarre a éclaté entre les deux huit de devant. Un jeune gaillacois est resté au sol, visiblement victime d'un choc à la tempe.

Quelques secondes plus tard, deuxième épreuve de force, et deuxième bagarre. Un Tarnais prend alors un coup de poing au visage et perd sept dents. Les parents de ce dernier ont porté plainte. "Le rugby ce n'est pas ça, a déclaré sa mère à La Dépêche. Il joue depuis ses 7 ans. Il a connu quelques contusions, mais au grand jamais une telle blessure. Cette semaine il ne pourra pas se rendre au lycée. Il s'alimente difficilement. Il n'a pas pour l'instant envie de reprendre ce sport."

C'est donc à la suite de ces évènements malheureux que le match a été arrêté définitivement.

Les deux camps se renvoient la balle

Vous l'aurez facilement compris, l'affaire ne devrait pas en rester là. À l'issue de la rencontre, les dirigeants des deux côtés se sont renvoyés la balle. "Des dirigeants de Saverdun ont envahi le terrain pour intervenir. Ils ont participé à la bagarre", a avoué un dirigeant de Gaillac.

Des propos démentis dans le camp d'en face : "Ce sont les dirigeants gaillacois qui ont déclenché les hostilités. Un spectacle lamentable." Des personnes des deux côtés prétendent avoir des vidéos pour prouver leur innocence, affaire à suivre...