Rendez-vous au Stadium pour la rencontre Toulouse - Bordeaux ce dimanche à 21h05 ! Toulouse, qui se doit de conserver sa place de leader après une élimination en demi-finale de Champions Cup, reçoit un Bordeaux qui se déplace avec la volonté de se rapprocher du podium en cas de victoire.

Pour le compte de la 24e journée de championnat, Toulouse reçoit Bordeaux-Bègles au Stadium, encore une fois à guichets fermés. La rencontre fixée à 21h05 sera diffusée en direct sur la chaîne C8 et sur Canal+ Sport 360.

Le match sera arbitré par M. Ramos assisté de MM. Marbot et Duhau. M. Datas sera en charge de la vidéo. Du côté des commentateurs pour la rencontre Stade toulousain - UBB, on retrouve Éric Bayle et Marc Lièvremont. C'est Philippe Fleys qui sera en bord terrain.

Face à un Toulouse qui voudra oublier la défaite européenne, les Bordelo-Bèglais devront montrer les crocs pour s'imposer au Stadium.