Avec trois points d'avance sur Perpignan à trois journées de la fin, la Section paloise n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Ce match face à Castres sur la pelouse du Hameau sera décisif estime Lucas Rey. Le talonneur béarnais revient sur la préparation de cette rencontre ainsi que sur la dernière défaite face à Brive.

L'effectif a-t-il été marqué par cette défaite face à Brive ?

Cette défaite fait mal par rapport au contenu du match parce qu'on n'a pas du tout été au niveau auquel on doit être. En termes de résultat, c'est une défaite mais avec le point de bonus défensif ce n'est pas catastrophique même si on voulait la victoire. C'est vraiment le contenu qui a été décevant.

Ce bonus défensif est important pour la fin du championnat...

C'est vrai mais après cette défaite à Brive, cela restait une très maigre consolation. Si nous n'avions pas eu ce bonus, nous n'aurions rien eu à dire tellement nous avons été mauvais. On le prend quand même car il est très important mais ça reste une maigre consolation. La performance contre Clermont avait été peu satisfaisante, et nous voulions faire attention à la discipline. Nous avons fait tout l'inverse au début du match. On prend 16-0 en trente minutes, et on fait huit ou neuf fautes d'entrée de jeu... On n’a pas du tout respecté le plan.

Avec les demi-finales européennes, vous avez eu une semaine de "pause" dans le championnat, pensez-vous que cela a été bénéfique pour le groupe ?

J'ai tendance à dire qu'il vaut mieux enchaîner pour passer à autre chose plus vite, mais cette fois je pense que ce n'était pas plus mal. Cette semaine a été dure car nous étions très déçus mais en même temps nous avons eu du temps pour digérer la défaite. Finalement cette semaine a été bénéfique moralement. On a encore notre destin en main et le match de ce week-end va être déterminant.

Lors du match aller, vous vous étiez incliné dans les derniers instants...

Nous savons ce que nous devons faire pour rivaliser. Je pense que depuis dix jours on a basculé et nous sommes prêt pour ce match qui est décisif pour la suite de la saison. Castres est une grosse équipe qui est en confiance en ce moment... On est prêt à relever le défi.

Il reste trois matchs qui seront tous décisifs pour votre maintien en Top 14, sentez-vous que la pression augmente ?

C'est une pression qu'il faut prendre positivement. On est encore maître de notre destin avec 3 points d'avance sur Perpignan. Forcément il y a de la pression mais je pense qu'on est prêt, cela fait deux ans qu'on lutte pour le maintien. Ce n'est pas facile mais cette pression même si ce n'est pas la plus excitante, le groupe la connaît. On va jouer ces trois derniers matchs à fond pour se sauver.

Avez-vous fait des calculs avec différents scénarios probables pour votre maintien ?

Honnêtement, tout le monde regarde un peu. On est forcément animé par le fait de maintenir ce club en Top 14. C'est vrai que ça nous tient tellement à cœur qu'on regarde... On a quelques points d'avance qui vont nous permettre de nous concentrer sur nous. Si on fait ce qu'il faut en se mettant au niveau auquel où on doit être, il n'y aura pas besoin de faire trop de calculs. On doit faire des gros matchs et le reste on verra plus tard.

Pensez-vous que ce match contre Castres est un match charnière ?

Oui. Pour être honnête, je pense que ce match face à Castres va être décisif. On reçoit alors que Perpignan va à l'extérieur, même s'ils sont capables de faire le coup, on a une grosse carte à jouer.