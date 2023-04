Duel capital dans la lutte pour le maintien, ce Brive – Pau sentait le souffre samedi après-midi au Stadium. Si les Corréziens réussissent à prendre les devants dans cette partie, les Béarnais reviennent à l’usure. Dans un ultime rush et grâce à la botte de Nicolas Sanchez, Brive renoue avec le succès (22-17). Les Coujoux s’offrent un peu d’espoir dans cette fin de saison. Et les Béarnais repartent avec un frustrant bonus défensif.

Brive restait sur 7 revers de rang dans ce Top 14 et comptait déjà 8 défaites dans son stade. En Top 14, le CAB n’avait plus gagné depuis le 7 janvier dernier et la venue de Toulon. Alors forcément, il y avait un peu d’émotion au coup de sifflet final au moment d’apprécier un succès 22-17, préservé devant les Béarnais. Pourtant, Pau venait d’enchaîner deux succès consécutifs à Anoeta devant Bayonne puis à domicile devant Clermont. Et avait l’occasion de faire un bon pas vers le maintien en cas de succès en terres corréziennes.

Brive punit l’indiscipline de Pau

Mais les Coujoux ont la ferme intention de mieux finir cette saison, de faire « honneur au maillot ». Ils réalisent d’ailleurs un bon départ. Et punissent l’indiscipline des Béarnais - 5 pénalités en un peu plus d’un quart d’heure ! – avec le pied de Nicolas Sanchez (7e, 13e, 17e). À force de faire des fautes, les Palois récoltent un carton jaune via Guillaume Ducat (23e). Les Brivistes en profitent pour organiser un ballon porté d’école et envoyer leur talonneur Motu Matu’u à l’essai (16-0, 25e).

Les Béarnais se réveillent alors. Et à l’issue d’une longue séquence, ils finissent par trouver une brèche dans la défense des Coujoux. Le ballon virevolte des mains de la charnière Robson-Henry en passant par Maddocks jusqu’à l’aile de Clément Laporte. Pour l’essai de la relance (34e). Comme Zack Henry valide au pied le regain de forme béarnais, le score reste plutôt serré à la pause (16-10).

Le poteau de Henry, la réussite de Sanchez

Sur le début du deuxième acte, la domination est béarnaise. Mais la défense briviste est incisive. Longtemps, elle repousse les assauts palois. Un grattage de Bruni récompensé d’une pénalité par ci, une grosse séquence de placages par-là. Ainsi, Brive plie sans rompre. Paradoxalement, le CAB finit par encaisser un essai alors que… Pau est à 14, après le carton jaune récolté par Zack Henry (63e). Le pilier Siate Tokohali boucle en force le mouvement des Béarnais (19-17). La dynamique est alors paloise. La Section obtient une nouvelle pénalité bien placée mais l’ouvreur béarnais Zack Henry fracasse sa tentative sur un poteau (75e). Les Palois manquent ici l’occasion de repasser devant au tableau d’affichage. Dans la foulée, les Brivistes profitent de la réussite de Nicolas Sanchez pour se redonner un peu d’air (22-17).

Le score ne bouge plus, Brive renoue avec le succès et s’offre un brin d’espoir dans cette fin de saison même si la victoire de l’USAP laisse le CAB à 8 unités de la 13e place. En face, Pau fait la mauvaise opération du week-end. Avec un maigre point de bonus défensif alors que ses deux poursuivants l’ont emporté. Sur les trois dernières journées, Pau accueillera Castres et Montpellier, rencontres entrecoupées d’un déplacement à Bordeaux-Bègles. Côté briviste, il y aura un dernier rendez-vous à domicile au Stadium, au milieu de deux déplacements de haut vol, à Montpellier puis sur la pelouse du Stade toulousain en clôture. Cette fin de championnat sera haletante, la lutte pour le maintien crispante.