L’entrepreneur fortuné, Dominique Louis, va devenir actionnaire principal et président du club bressan, qui évolue en Nationale. A la tête du club de son enfance mais avec l’expérience de sa carrière de chef d’entreprise. Entre ambition et structuration.

Alors que les Bressans joueront sur le pré un match de barrage à l’extérieur à Albi en phase finale de Nationale, le club négocie actuellement en coulisse un virage important de son histoire. La saison prochaine, l’US Bressane aura un nouvel actionnaire principal qui endossera aussi le costume de président de la SASP. Le nouvel homme fort de Bourg se nomme Dominique Louis, PDG fondateur d’ASSYSTEM (groupe d’ingénierie). Le club a officialisé cette nouvelle samedi après-midi. Dominique Louis apparaissait à la 387e place du classement des premières fortunes de France, publié l’été dernier par Challenges.

Cet entrepreneur de 72 ans a grandi à Bourg-en-Bresse. Il était alors un habitué du Stade Verchère et des Violets. Il succédera donc à Jean-Pierre Humbert, président depuis 2015 de l’USBPA. "Je suis heureux d’être là car je me retrouve à un endroit où j’ai pris beaucoup de plaisir il y a 55 ans. J’ai passé mon adolescence à Bourg-en-Bresse". Ses idoles d’alors s’appellent "Picard, Girard ou Greffe". Dominique Louis veut apporter une partie de ce qu’il a appris dans sa vie professionnelle au club de cœur de son enfance.

Poursuivre la structuration du club

Et l’expérimenté chef d’entreprise martèle ses idées : "Mon ambition est double : en devenant investisseur et président, c’est de peser sur les destinées. A court terme, avec Fabrice Estebanez, nous pouvons recruter des joueurs qui nous permettent d’être et de rester en Pro D2. Il y a aussi des choses à faire sur la durée mais j’ai besoin de temps. Il y a trois phases : une où l’on écoute et où l’on apprend, une deuxième où l’on réfléchit sur ce que l’on peut faire et une troisième où on déroule et où l’on met en œuvre". Le futur président veut poursuivre la structuration de ce club. En ce sens, un directeur général sera peut-être nommé et un comité exécutif créé.

Sponsor pendant dix saisons du Racing et ami de Jacky Lorenzetti, Dominique Louis reconnait qu’il ne connait pas vraiment le club où il débarque. Il va s’appuyer sur le manager Fabrice Estebanez, croisé à l’époque Racing. "J’attends de lui qu’il amène les joueurs au plus haut niveau, individuellement et collectivement, énonce Dominique Louis à propos du patron du secteur sportif. Et qu’il crée ce supplément d’âme. J’ai le souvenir de ma jeunesse où l’USB était une équipe qui arrivait à faire des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. J’aimerai que l’on puisse redevenir quelque chose comme cela. L’urgence c’est de mettre la pression sur le staff sportif pour mettre en place l’équipe qui nous permettra d’être en Pro D2".

La Pro D2 dans le viseur

Si la saison actuelle se boucle sur une non-accession, Bourg s’avancera à nouveau avec des ambitions très élevées sur la ligne de départ la saison prochaine. "Nous devons présenter un projet atteignable, estime Dominique Louis. Réussissons au plus vite possible la montée en Pro D2 et restons-y. C’est déjà un objectif très ambitieux". Le futur actionnaire n’a pas voulu lever le voile sur l’enveloppe qu’il consacrera au club. "Mon investissement sera forcément limité car c’est mon argent personnel. Je n’en parlerai pas. Mais je sais qu’il faut mettre de l’argent très vite, qu’il y ait un effet choc".

Dominique Louis se donne une première tranche de trois saisons à la tête du club. D’ailleurs l’un des joueurs vitrines du nouveau projet – l’arrière de Provence rugby Florent Massip – va selon nos informations s’engager pour cette même durée (2 saisons + 1 en option). "Je ne connais pas les joueurs, a soufflé le dirigeant. Mais ce qui est important c’est qu’il y ait une dynamique d’équipe qui se crée ». Ce club qui compte une marée de supporters inconditionnels au soutien a en effet besoin d’un sacré nouvel élan.