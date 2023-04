Leinster - Toulouse : à quelle heure et sur quelle chaîne TV voir la demi-finale de Champions Cup

À l'occasion de la demi-finale de Champions Cup, le Leinster reçoit Toulouse à l'Aviva Stadium samedi 29 avril, à 16h. Des Toulousains qui tenteront de se venger de leur élimination en demi-finale de Coupe d'Europe par cette même équipe du Leinster (40-17) la saison dernière.

Toulouse joue la sécurité en alignant le même XV que pour le quart de finale face aux Sharks. Léo Cullen a de son côté procéder à plusieurs changements avec notamment une surprise de taille : Charlie Ngatai remplace Robbie Henshaw au poste de trois-quart centre.

Programme TV

La demi-finale entre le Leinster et Toulouse aura lieu samedi 29 avril à l'Aviva Stadium de Dublin. Le coup d'envoi sera donné à 16h00 en direct sur France 2 et beIN 3. Sur France 2, Marc Tamon commentera la rencontre, avec le consultant Dimitri Yachvili et Hélène Macurdy en bord de terrain.

Les arbitres

M. Barnes assisté de MM. Pearce et Leal. Arbitre vidéo : M. Terheege