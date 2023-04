La Coupe du monde de rugby approche à grand pas. Dans un petit peu plus de quatre mois, les 20 pays se disputeront le trophée Webb Ellis. Cet événement mondial organisé en France, nécessite un certain coût mais entraîne forcément de fortes retombées économiques.

Il faudra attendre encore quelques mois pour savoir si la Coupe du monde 2023 (8 septembre-28 octobre) sera une réussite sportive et pour nos Bleus, entraînera un premier sacre mondial. En attendant, l’organisation de l’événement planétaire se poursuit et entame les derniers détails. Ce Mondial en France devrait être une réussite économique avec des recettes allant jusqu’à 800 millions d’euros d’après le président du GIP (Groupement d’Intérêt Public) France 2023 Jacques Rivoal, avec près de la moitié provenant de la billetterie.

"D’abord, il faut souligner que la Coupe du monde sera profitable. Le résultat financier est sécurisé. Notre référence, c’est la Coupe du monde de 2015 en Angleterre, où les contextes sont assez proches, voire de 2007 en France", expliquait le président Jacques Rivoal en février à l’AFP. D’après une étude d’Impact Deloitte datant de 2017, l’impact économique direct serait autour des 1,2 milliard d’euros. En 2015 en Angleterre, ce chiffre était de 1,34 milliard d’euros.

Plus concrètement, entre 45 et 50 millions d’euros de bénéfices nets sont attendus et redistribués au rugby français toujours selon Jacques Rivoal. Si le chiffre a été revu à la baisse – à l’origine les organisateurs parlaient plutôt de 68 millions d’euros – notamment du fait de l’inflation, et des dépenses intervenant dans les derniers mois de l’événement, il reste positif, avantageux, et le meilleur pour une Coupe du monde de rugby jusqu’à présent. "Ce chiffre date du dépôt du dossier de candidature. Nous avons une temporalité particulière : vous démarrez sept ans avant mais 69 % des dépenses arrivent la dernière année, détaillait Jacques Rivoal. On a eu à réactualiser les chiffres : le budget initial n’intégrait pas le centre de formation des apprentis, le groupement d’intérêt économique ou le fonds de dotation. Le budget, au total, est autour de 800 millions de recettes."

Plus de 17 000 emplois soutenus

Une Coupe du monde, c’est aussi un coup de boost pour l’économie locale. En effet, jusqu’à 600 000 visiteurs étrangers sont attendus dans tout le pays pour suivre les 48 matchs de la compétition dans les neuf stades qui accueilleront le Mondial. Mais tout le monde n’assistera pas aux matchs, et donc les "Villages rugby", les fans zones, les bars et restaurants, les hôtels, profiteront de l’événement pour une saison d’été qui se prolongera jusqu’en octobre.

Toujours d’après l’étude d’Impact Deloitte, 17 000 emplois devraient être soutenus ou préservés grâce à l’événement. Une fourchette d’environ 400 millions d’euros de dépenses est évoquée pour l’organisation du Mondial. Les deux tiers sont réservés à l’organisation pure et simple de l’événement, le reste sera reversé à World Rugby.

Pour rappel, la Coupe du monde débutera le 8 septembre au Stade de France avec le match d’ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande. Les Bleus font partie des favoris au titre suprême, ce qui serait une première pour le rugby français depuis la première Coupe du monde en 1987.