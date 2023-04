La Coupe du monde approche à grands pas et débutera le 8 septembre prochain avec un alléchant France-Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, tous les billets pour assister aux 48 matchs de la compétition ont trouvé preneur. Il est désormais possible de les échanger voire de les revendre. On vous explique tout ici.

La Coupe du monde de rugby 2023 c'est : 20 nations, 48 matchs, 660 joueurs et pas moins de 2,6 millions de spectateurs prévus dans les 9 stades qui auront l'honneur d'accueillir des rencontres. C'est acté depuis de longs mois, à la suite des phases de vente en 2021 et 2022, tous les billets/packs ont rapidement trouvé preneur. Il n'y a plus de de place en libre service. Désormais, il faut s'armer de patience pour avoir la chance d'obtenir le Graal pour tout passionné de ballon ovale. Une plateforme d'échange mise en place depuis janvier Il est désormais possible d'échanger ses billets. Depuis le mois de janvier, les équipes de France 2023 ont mis en place une plateforme d’échange afin d’offrir aux fans la possibilité de revendre d’un manière sécurisée leurs places ou pack pour le Mondial. Il est important de souligner de ces transactions sont obligatoirement faites à prix facial. Alors pour tenter d'échanger ou dans le sens inverse, arracher des tickets pour la Coupe du monde, c'est pas ici que ça se passe : https://tickets.rugbyworldcup. com/. Pour ceux qui veulent mettre toutes les chances de leur côté et être sûrs d'assister à au moins une rencontre, des offres hospitalités restent disponibles à la vente. À ce jour, 70% ont été vendus, le prix d'entrée est de 400 euros HT sauf à Paris et Marseille. Parmi les prestations haut-de-gamme vous avez : - Un service sur-mesure et un accueil dédié des invités

- Labellisation de menus et création d’un met signature par ville par le XV de la

Gastronomie, qui réunit de grandes figures de la gastronomie française

- Sélection de vins et champagne,

- Mise en avant des produits locaux,

- Échanges avec un Expert Rugby en avant et après-match.