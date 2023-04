Narbonne poursuit sa saison des transferts avec la signature d'Ambrose Curtis (31 ans). Le trois-quarts néo-zélandais en provenance de Mont-de-Marsan s'engage pour les deux prochaines saisons avec le club méditerranéen.

C'est indéniablement un gros coup que vient de réussir le Racing Club Narbonnais avec la signature d'Ambrose Curtis. Le Néo-Zélandais de 31 ans sera un atout de taille pour l'équipe évoluant en Nationale car il peut jouer à l'aile, à l'arrière ou au centre. Passé en sélection All Blacks sevens, avec qui il a participé à 71 matchs des World Series et inscrit 41 essais, le trois-quarts fera ses premiers pas en Nationale.

\ud83d\udea8 RECRUTEMENT



Nous sommes heureux d’officialiser la signature d'Ambrose Curtis au Racing Club Narbonnais pour les deux prochaines saisons.



Ambrose, évolue au poste de centre ou ailier. ?\u26ab\ufe0f



\ud83c\udfa5\u27a1\ufe0fhttps://t.co/GhMaHfFCDd pic.twitter.com/HgH5bnj9cv — Racing Club Narbonnais (@RCNarbonnais) April 24, 2023

Il est la sixième recrue du Racing après les arrivées du troisième ligne Charles Malet (Provence Rugby), du centre ou ailier Peter Betham (Provence Rugby), du demi d’ouverture Gilles Bosch (Biarritz), du pilier Jamie Hagan (Béziers) et du talonneur Clément Esteriola (Béziers). Narbonne, qui termine la saison aux portes du top 6, met déjà toutes les chances de son côté pour être le plus compétitif possible la saison prochaine.