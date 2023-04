Alors qu'il a annoncé récemment avoir rechuté de son cancer au genou, Matthieu Lartot s'est livré dans les colonnes du Midi Olympique. Sa volonté d'en parler, son rapport à la maladie et l'envie de commenter la Coupe du monde en France : il n'élude aucun sujet et se confie avec une force incroyable.

Au poste de commentateur de France Télévisions pour les matchs du XV de France, Matthieu Lartot est la voix des Bleus depuis 2009. Absent de la fin de la campagne de Champions Cup, il a souffert d'une rechute cancéreuse au genou récemment. Lui qui était présent au micro pour l'intégralité des matchs des Bleus lors l'édition 2023 des 6 Nations, il raconte y avoir passé des moments extrêmement durs. "J'ai vécu un Tournoi assez difficile : je ne pouvais pas marcher sans avoir pris des anti-inflammatoires, je dormais très mal la nuit à cause des douleurs... Là, je me suis dit que quelque chose clochait mais j'ai serré les dents, j'ai fait un peu le con : je voulais terminer le Tournoi voilà tout."

"C'est une question de survie"

Depuis l'adolescence, il est touché par une maladie au genou appelée synovialosarcome (tumeur maligne siégeant au niveau des articulations). Il confie dans l'entretien au Midi Olympique que l'amputation sera une étape obligée de sa guérison, "une question de survie" même selon ses propres mots. "Je commence la chimio ce lundi. Derrière ça, j’aurai trois semaines pour me refaire l’immunité que m’auront saccagé les premiers médicaments. Après, ce sera l’acte chirurgical (l’amputation) et enfin, l’appareillage et la rééducation" explique le passionné de sport. "Je me donne tout l'été pour m'acclimater à ma nouvelle mobilité et pourvoir à ce terme assister au match d'ouverture de la Coupe du monde en tant que supporter du XV de France."

Le commentateur donne ici une véritable leçon de courage et de résistance face à la maladie. Un combat que l'amoureux du XV de France livrera dans une année particulière pour les Bleus. Comme un symbole.