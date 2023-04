Le manager catalan était fier du caractère montré par ses joueurs lors du succès obtenu face au Racing 92, ce samedi (30-21), quand bien même ses troupes ont confondu vitesse et précipitation sur la première partie de match. Le technicien se projette prudemment sur la douzième place, désormais à trois longueurs.

On vous imagine soulagé après ce précieux succès arraché de haute lutte...

Le match était tendu, oui. Après, on ne souffle pas complètement. Du fait que Brive ait gagné, on n’est pas encore à l’abri. Il reste peu de matchs mais un exploit peut tout relancer. Après, comme Brive a gagné, il valait mieux gagner effectivement... On ne pouvait guère faire mieux. C’est une belle soirée. Il le fallait après le drame qui est arrivé la semaine dernière (le décès accidentel d’un jeune supporter des Barretines, N.D.L.R.). L’Usap peut amener de la joie aux gens, on sait à quel point ça peut être important dans leur vie. Ça fait partie de notre club. On ne peut pas dire que les supporters en font partie intégrante et rester insensibles à ça. Je n’aime pas trop jouer sur la corde sensible mais on était obligé d’avoir une pensée et de tout donner. C’est une de nos caractéristiques. On le fait parfois avec du talent, parfois avec moins mais il fallait tout donner. C’est ce qu’on fait les joueurs.



Une fois encore, le spectacle a été au rendez-vous à Aimé-Giral avec une partie enlevée…

Le match était magnifique, télégiquement et pour les supporters lambdas. Pour un entraîneur de l’Usap, il l’était moins. On a fait un peu les choses à l’envers. C’est dans notre ADN d’avoir beaucoup de possession. Mais on l’a mal fait, on n’a pas utilisé les bonnes zones, les bons espaces. On a été trop vite vers le large. Avoir la possession, ça ne veut pas dire faire de grandes sautées. Il fallait construire plus patiemment, plus intelligemment, moins se précipiter. C’est ce que l’on a fait en deuxième mi-temps. Même s’il y a un essai de 100 mètres… La construction des actions était différente, avec plus de pénétrant au milieu du terrain. Et puis, je ne sais pas, mais le dernier match de rugby où il y a eu deux passes décisives de pilier droit dans le couloir des 5 mètres, ça doit remonter (sourire). De temps en temps, ça joue contre nous, mais ça nous fait aussi gagner parfois. On ne va pas être tristes ce soir.



On n’a jamais senti de doute, même à -8 au tableau d’affichage...

Il y a une espèce de force collective là-dedans. Nous avons l’impératif de tout donner, tout le temps, contre vents et marées. Les joueurs se sentaient capables de le gagner. Ils n’en étaient pas sûrs mais, même quand le Racing s'est un peu détaché, avec ce scénario incroyable, j’ai senti que les gars étaient animés par l’envie de continuer et que ça allait s’ouvrir. Car on maîtrise ce jeu-là. Car on en a envie. Et car on a du talent. C’est beau, c’est magnifique. J’aime bien.

Vous maintenez l’écart avec Brive et vous revenez à trois points de Pau. Est-ce que vous regardez plus devant désormais ?

Il faut d’abord que Brive ne puisse plus nous rattraper et après, on verra. Pour ça, il faut gagner des matchs. Si on le fait et que Pau perd, on verra. Pour le moment, Brive est à huit points. On verra au soir de Toulouse si on peut faire mieux. Si on gagne plus de matchs que Pau, on finira devant Pau. Ce n’est pas plus compliqué que ça.