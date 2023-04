L'Usap a réussi l'exploit de s'imposer 30 à 21 face au Racing 92 au terme d'une rencontre folle (7 essais marqués, 2 cartons rouges). Grâce à ces 4 points, les Catalans recollent à la Section paloise au classement et se donnent le droit de rêver du maintien en fin de saison tandis que de son côté, le Racing 92 voit la concurrence se rapprocher.

Poussés par un stade Aimé-Giral plein comme un œuf, les Perpignanais ont su trouver les ressources pour décrocher une victoire décisive face au Racing 92 (30-21). L'USAP était en ballottage défavorable à l'orée de cette 23e journée. 13e au classement, les hommes de Patrick Arlettaz comptaient 6 points de retard sur la Section Paloise, 12e. Dans ces conditions, la rencontre du jour était capitale pour poursuivre la mission maintien que se fixe le club. Si mathématiquement, tout est possible, les Sang et Or ne devaient se fixer qu'un seul objectif face au Racing : la victoire.

Un duel serré et rugueux

La première période a été mouvementée à Aimé Giral, c'est le moins que l'on puisse dire ! Ce sont les Catalans qui ont frappé les premiers grâce à un essai d'Oviedo (9e) après une belle séquence collective des hommes de Patrick Arlettaz. Volontaires et offensifs, les Sang et Or ont tout de même cédé du terrain aux visiteurs qui ont su revenir dans la partie en terminant mieux le premier acte. L'essai de Taofifenua (32e) a permis aux Racingmen de se rassurer et de tourner en tête à la moitié de cette rencontre (11 à 8).

Par ailleurs, cette première période a été marquée par les deux cartons rouges adressés à Pelepele Lemalu et Bresler (23e) qui, en quelques secondes, se sont rendus coupables de deux charges illégales. L'arbitre ne leur a pas fait de cadeau après utilisation de la vidéo. C'est donc à 14 contre 14 que cette rencontre s'est en grande partie déroulée.

La grinta catalane prend le dessus

La seconde période a fait basculer cette rencontre dans la folie. 5 essais ont été inscrits dont 3 en faveur des Catalans qui, poussés par leur public, ont su mettre les bons ingrédients pour grappiller de l'espoir en vue de la fin de la saison. Pourtant, ce sont les Franciliens qui ont débuté de la meilleure des façons avec un essai de Chouzenoux (47e, 8 à 16). Accrocheurs, les Sang et Or n'ont pour autant rien lâché. Très vite, ils recollent au score grâce à Lotrian (50e), puis prennent les commandes avec un essai quelque peu rocambolesque sous les perches (20 à 16, 56e).

Si le Racing parvient à calmer les ardeurs locales en inscrivant un 3e essai sur le coup d'envoi (58e, 20 à 21), ce sont bien les Catalans qui prendront les rênes de ce match avec un dernier essai signé Oviedo (64e, 27 à 21). La fin de rencontre sera marquée par l'indiscipline des visiteurs qui, bien que combatifs, ne parviendront pas à décrocher le point de bonus défensif face à une équipe de Perpignan boostée et en pleine confiance.

Le droit de rêver

Avec ce succès, Perpignan s'est mis dans une situation bien plus confortable même si tout reste à faire. En effet, la Section Paloise ayant perdu à Brive (22 à 17), les Catalans en profitent pour revenir à 3 petits points des Béarnais grâce à ce succès mérité. Fougueux et joueurs, les Catalans ont développé un beau rugby face à une équipe du Racing 92 pragmatique mais en manque de fantaisie. Ainsi, la formation parisienne reste 6e au classement mais ne compte que 2 points d'avance sur Bayonne, 8e.