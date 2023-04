Il reste quatre journées de Top 14 et rien n’est fait en bas du classement. Si Brive semble promis au Pro D2, trois autres clubs vont batailler pour s’éviter la place de barragiste. On fait le point sur la course au maintien.

Qui descendra en Pro D2 ? Qui sera barragiste ? À quatre journées de la fin du Top 14, rien n’est encore acquis en bas du classement malgré des écarts qui ont été faits. Quatre matchs, vingt points en principe à distribuer, et une fin de saison qui pourrait être folle. On récapitule tout et on se projette sur ce sprint final.

Castres olympique : 11ème avec 44 points

Dynamique

Le finaliste du Top 14 de la saison dernière a réalisé le gros coup de la 22ème journée en s’imposant sur la pelouse de Montpellier. Une première victoire à l’extérieur cette saison qui est arrivée à point nommé pour les Tarnais de Jeremy Davidson. Au CO, l’émulation collective est forte d’autant que le club s’est déplacé dans l'Hérault avec une équipe remaniée qui a répondu présente.

Actuellement sur une série de trois victoires consécutives (Lyon, Stade toulousain et Montpellier), Castres peut s’appuyer sur des joueurs qui finissent fort comme Baptiste Cope (19 plaquages réussis sur 19), Baptiste Delaporte (25 plaquages sur 26, record de la 22ème journée) ou encore les Fidjiens Leone Nakarawa, Vilimoni Botitu, Josaia Raisuqe, impressionnants au GGL Stadium. Les Castrais sont armés pour rester en Top 14 et avec neuf points d’avance sur Perpignan, le plus dur est sans doute fait.

Calendrier

En regardant bien le calendrier de toutes les équipes, il manque une victoire aux Castrais pour évoluer en Top 14 la saison prochaine (deux si l’Usap fait un sans-faute…). Cette précieuse pourrait intervenir dès ce week-end avec la réception de Toulon. Geoffrey Palis a prévenu après la victoire à Montpellier : "elle nous fait beaucoup de bien (la victoire, N.D.L.R), mais nous ne sommes pas encore arrivés. Il ne faut pas s'enflammer au risque de prendre feu. Elle nous fait du bien au niveau comptable mais si la semaine prochaine on se relâche contre Toulon, c'est qu'on est des c... Il faudra garder le même contenu." Les Tarnais se déplaceront ensuite à Pau et Brive avant de recevoir Perpignan. Le finaliste de l’année dernière a la "chance" d’affronter toutes les équipes du bas de classement.

Notre pronostic

En surfant sur sa dynamique actuelle, le CO va se maintenir. La victoire à Montpellier fut inattendue dans les prévisions de fin de saison et il se pourrait bien qu'elle sauve le club. Alors comme l'a répété l'ensemble du groupe, il ne faudra pas se relâcher et penser que le maintien est acquis, mais une victoire devrait suffire pour voir le club en Top 14 la saison prochaine. Avec deux succès en quatre matchs, nous les voyons terminer avec 52 points (ou 53) et terminer 10ème, devant Clermont qui a une fin de saison (très) compliquée (déplacements à La Rochelle et Bayonne, réceptions du Stade français et Racing).

Section paloise : 12ème avec 41 points

Dynamique

Deux victoires sur les deux derniers matchs pour les Palois, qui ont pris une certaine aise au classement. Très mal en point en fin d’année 2022 et début 2023 (cinq matchs sans succès), la Section s’est reprise depuis la défaite à domicile face au Stade rochelais (32-36, 4 mars). La performance à Anoeta face à Bayonne fut une surprise au vu de l’engouement basque, mais elle a revigoré le groupe de Sebastien Piqueronies. "Les joueurs de la Section montrent qu’ils sont légitimes en Top 14", affirmait le manager après le succès face à l’Aviron. Les cadres de l’effectif ont pris les choses en main pour s’éviter une immense désillusion, et un certain nombre ont prolongé pour la saison prochaine (Gailleton, Maddocks, Robson, Rey, Tokolahi, Sénéca etc.). Les supporters verront également arriver le demi d’ouverture d’Exeter Joe Simmonds en remplacement de Zack Henry. Bref, si rien n’est encore fait, les six points d’avance sur Perpignan devraient être suffisants.

Jack Maddocks face aux Clermontois lors de la victoire de la Section (23-18). Icon Sport - Icon Sport

Calendrier

Comme toutes les autres équipes citées, deux réceptions (Castres et Montpellier) et deux déplacements (Brive et Bordeaux) pour la Section. Le staff palois sera à coup sûr malin et préservera ses meilleurs éléments pour les deux rencontres au Hameau même si Pau est la deuxième pire équipe à domicile après Brive avec déjà quatre défaites au compteur (à égalité avec Montpellier et Perpignan).

Notre pronostic

Deux victoires en quatre matchs et le job sera fait pour les Palois. Nous les voyons même s’incliner à Brive, qui voudra sauver l’honneur et qui n’a pas lâché face au Stade français (toutes les dynamiques sont faites pour être brisées à un moment), avant de se reprendre à domicile face à Castres. Les Palois enchaîneront par une défaite à Bordeaux avant de remporter le dernier match face à Montpellier. 50 points pour terminer cette saison à la 12ème place, leur classement actuel.

Perpignan : 13ème avec 35 points

Dynamique

La cruelle défaite à domicile face à Montpellier a fait très mal à l’Usap, qui a désormais six points de moins que Pau. Un retard définitif ? Il semble bien car le calendrier des Perpignanais n’est pas facile (voir ci-dessous). Surtout, l’Usap chasse deux équipes qui surfent sur une bonne dynamique et rattraper un tel écart semble compromis à quatre journées de la fin. Les coéquipiers de Mathieu Acébès ne vont rien lâcher, soyez en sûrs, mais le plus important sera de conforter cette 13ème place synonyme de barrage. D’autant que l’Usap connaît ce fameux barrage d’accession pour l’avoir brillamment remporté la saison dernière face à Mont-de-Marsan. Malgré la défaite à Toulon à zéro point, le manager Patrick Arlettaz voulait retenir le positif : "Notre banc a été un problème ces temps-ci, mais là, il a amené quelque chose. Ça faisait plusieurs matchs que les remplaçants étaient décevants. Cette fois, ils ont été plutôt compétitifs."

Calendrier

Il n’est pas très clément pour l’Usap qui accueillera le Racing, avant de se déplacer au Lou, de recevoir Toulouse et d’aller à Castres. Pour entretenir le rêve d’un maintien direct, les Catalans devront s’imposer face au Racing 92 qui n’est pas passé loin de la correctionnel le week-end dernier face à Bordeaux.

Notre pronostic

Les joueurs et le staff de l’Usap ne sont pas naïfs, le maintien en Top 14 devra vraisemblablement passer par un "access match". "Oui, même si mathématiquement ça ne sera pas fait à l’issue du Racing 92", avouait Patrick Arlettaz après la défaite à Toulon. Nous voyons donc les Perpignanais s’imposer à domicile face au Racing 92, loin d’être convaincant en 2023, avant de perdre à Lyon et contre Castres à la dernière journée. La 25ème journée et la réception de Toulouse offrira-t-elle un succès de prestige aux supporters d'Aimé-Giral ? Le match prévu le 13 mai sera dépendant de la demi-finale des Stadistes au Leinster. En cas de qualification, les Toulousains devaient faire tourner à Perpignan une semaine avant de disputer la finale. Et sans faire injure à la bande à Tedder, la mission sera sûrement plus accessible.

Brive : 14ème avec 27 points

Dynamique

Quelle saison galère pour le CA Brive, qui n’a gagné qu’un seul match en 2023 en Top 14 au début du mois de janvier face à Toulon. Ça fait plus de trois mois que les Brivistes n’ont pas connu la joie d’une victoire en championnat. Une éternité… Le futur du club risque fort de se passer en Pro D2. Le retard de huit points paraît en effet trop élevé pour être rattrapé, même si le manager Patrice Collazo garde espoir, ou du moins n’est pas complètement résigné. "Le constat, il est là : il reste quatre matchs et on est à huit points de Perpignan. Ne me demandez pas si c’est encore possible, je vais surtout poser la question lundi aux joueurs pour savoir si pour eux c’est possible car c’est le plus important."

Les Brivistes ont perdu lors de la 22ème journée de Top 14 face au Stade français (27-22). Icon Sport - Icon Sport

Calendrier

Une réception de Pau, un déplacement à Montpellier, le CO à la maison et un dernier déplacement au Stade toulousain : voilà pour le calendrier de Brive jusqu’à la fin de la saison. Malgré toute la bonne volonté du monde, il faudrait que les Brivistes remportent trois des quatre dernières rencontres pour espérer disputer le barrage d’accession contre le vaincu de la finale de Pro D2. Si les deux réceptions (Pau et Castres) sont "abordables", on imagine mal le CA Brive s’imposer sur la pelouse du champion de France en titre qui a récemment été douché par le CO et qui voudra s’éviter une nouvelle désillusion à domicile. Certains imagineront que la 26ème journée et le déplacement à Toulouse se disputera face à des Stadistes déjà qualifiés en demi-finale (peut-être même vainqueurs de la Champions Cup) et donc avec l'esprit plus léger. Pour cela, il faudrait déjà que les Brivistes soient encore en vie dans un peu plus d’un mois.

Notre pronostic

Une "remontada" de Brive serait formidable pour le suspense mais on a du mal à y croire. Tous les éléments semblent aller à l’encontre du club corrézien cette saison et les équipes devant ne vont pas s’effondrer comme par magie. Alors on voit bien les Brivistes s’imposer face à Pau le week-end prochain pour sauver l’honneur. Ils ne seront pas ridicules non plus à Lyon. Mais même en les imaginant faire 3/4 et Perpignan 1/4, ça ne sera pas suffisant et les Corréziens évolueront en Pro D2 la saison prochaine.