Top 14 - Satisfait après la victoire de son équipe face à l’Aviron bayonnais (20-30), le manager de la Section, Sébastien Piqueronies, a surtout apprécié le caractère de ses joueurs à Anoeta.

Sébastien, est-ce un plan parfaitement exécuté, un exploit, ou les deux ?

C’est un plan parfaitement exécuté par des hommes très déterminés.

Un plan que vous avez eu le temps de travailler…

Oui, c’est le fruit d’un certain travail. Je pense que les joueurs de la Section, avec courage, mais aussi avec talent, montrent qu’ils sont légitimes en Top 14. Pour survivre, il faut se montrer légitime, et aujourd’hui je suis très fier du courage et du talent des garçons de la Section.

Le fait que la Section soit annoncée perdante d’avance a-t-il servi pour la motivation ?

Vous savez, quand nous sommes dans notre position de relégable, avec beaucoup de points de retard par rapport à nos ambitions, c’est très important d’avoir conscience de son état pour se relever, se réveiller et booster ses forces. Ce n’est pas un plan “particulier” que de vouloir être outsider, c’est juste que nous avons totalement conscience de là où on est. Je suis intimement convaincu qu’il faut d’abord savoir réellement qui on est et où on en est pour espérer grandir.

Avez-vous eu le temps de demander à vos analystes le ratio points marqués/temps passé dans les 22 mètres adverses ?

Non, pas encore. D’habitude, je l’ai moins d’une heure après le coup de sifflet final. J’aime bien venir en conférence de presse avec. Mais visiblement, mes analystes étaient occupés à boire du houblon (rires). Dans ce ratio, qui m'obsède un peu, il y a aussi celui de l’adversaire. Je suis impatient de le voir. J’ai l’impression que, hormis sur le ballon porté où Bayonne marque facilement (36e), nous avons été robustes et endurants dans nos 22 mètres défensivement.

La Section n’est plus relégable. Qu’est-ce que ça va changer dans les quinze prochains jours ?

Ça ne va rien changer du tout. Aujourd’hui, c’est une bouffée d'oxygène, ça va nous permettre de boire une bière de plus ce soir, mais la mission survie est exactement la même. Nous avons quelques points de plus. Les autres en ont pris aussi. Perpignan a pris un bonus défensif. On sait dans quelle situation on est. Hormis cette soirée qui va être un peu plus légère, dès demain, on est exclusivement dans le même mode “survie”. Malheureusement, on n’a pas le choix.

Vous battez une équipe pas loin de lutter pour le top six, et en ce sens, Pau est capable de faire de jolies choses. Est-ce que ça vous laisse des regrets par rapport à votre position ?

Non, il faut être lucide et avoir conscience de là où on est. Si on en est là, c’est qu’on le mérite. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que les six matchs qu’on a perdus en menant à la 70ème sont dus à la chance ou au hasard. Ils sont dus à des choses qu’on maîtrise moins. Je suis donc plutôt obsédé pour essayer de les maîtriser mieux et pour finir comme aujourd’hui, où je pense qu’on méritait de l’emporter à la fin.

Pau a semblé beaucoup moins inhibé que l’Aviron. Les attitudes de vos joueurs sont encourageantes pour votre fin de saison…

Bien sûr ! De toute façon, il y a deux options lorsqu’on se retrouve dans notre situation. Soit on subit, on attend que les choses se passent et on espère, par miracle, qu’on va se maintenir. Soit, au contraire, on se lève, on se met debout, on entreprend, on ose, on joue et on essaye de proposer un rugby qui rapporte des points. On n’a jamais choisi. C’était bien ancré en nous, que quoi qu'il en soit, on prendra le rugby qui nous permettra de donner du plaisir aux gens.