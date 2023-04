Le 18 mai 2013, le Rugby Club toulonnais remportait son premier titre européen en s'imposant face à Clermont sur la pelouse de Dublin. Dix ans plus tard, Bernard Laporte, à l'époque entraîneur du RCT, se livre sur ses souvenirs.

À l'occasion du Hall of Fame qui mettra à l'honneur les légendes du RCT durant plusieurs jours, on revient sur les plus beaux moments du club varois. En 2013, le RCT remporte son premier titre face à l'ASM avec de grands noms comme Wilkinson (capitaine), Botha ,Hayman, Fernandez Lobbe ou encore Bastareaud.

Pour le Midi olympique, Bernard Laporte, ancien entraîneur du club de la Rade de 2011 à 2016, revient sur cette finale remportait 16-15 par les siens.