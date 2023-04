Montpellier a fini par abdiquer après s'être incliné aux essais (33-33) à Exeter au Sandy Park après d'incroyables prolongations. Longtemps dans le coup, les Cistes ont mené jusqu'à l'expulsion de Zach Mercer qui aura changé la donne en deuxième période. Les Héraultais auront tout tenté et peuvent regretter cette défaite qui laisse augurer que le champion de France retrouve ses meilleurs standards.

C'était un match sur lequel les Cistes pouvaient confirmer l'amorce d'une fin de saison palpitante. Face aux Anglais d'Exeter, les pronostics pouvaient être déjoués et les Héraultais ne tardaient pas à confirmer ce sentiment. Reinach servait dans le tempo Langdon tout juste entré en jeu, pour un essai imparable grâce à un angle de course et de vitesse adéquat (0-7, 5 ème). Pas le temps de s'en satisfaire que Montpellier enchaînait dans la foulée. C'est Rattez qui sera à la conclusion d'un superbe mouvement, où les fixations furent légions (0-12, 7 ème). Un départ en fanfare pour des visiteurs très propres dans leur contenu et des Chiefs débordés de toute part sur chaque lancement de jeu. Mais la réaction n'allait guère tarder.

Les hommes de Rob Baxter multipliaient les pénaltouches, et les zones de contacts devenus plus favorables, c'était au tour de Tshiunza d'aplatir en force après un joli travail au près (7-12, 23 ème). Entre temps, Montpellier laissait filer une immense opportunité où Mercer n'était pas en mesure de servir Rattez sur le couloir alors que l'essai semblait se dessiner. Exeter repartait dans le camp des Montpelliérains, et alors que Dakuwaqa écopait d'un carton jaune, Simmonds marquait en force pour le deuxième essai des pensionnaires du Sandy Park (14-12, 36 ème). Dernier effort tout de même des Cistes juste avant la pause permettant à Garbisi d'ajuster la pénalité pour virer en tête avant les vestiaires. Le MHR tenait largement la distance, le deuxième acte étant complètement imprévisible à cet instant de la partie.

L'expulsion de Zach Mercer comme tournant

Et la suite fut exceptionnelle. D'abord par des arbitrages vidéos à répétition, où deux essais seront refusés aux visiteurs (Darmon et Mercer). Le troisième ligne centre qui sera d'ailleurs expulsé par la suite (49 ème), une décision lourde de conséquences semblait-il. Que nenni, le MHR se sublimait littéralement. Si Wyatt et Iosefa-Scott marquaient à deux reprises (26-18, 65 ème), les Cistes se comportaient royalement avec une concrétisation de Nouchi en bout de ligne (26-23, 76 ème). Une possession incroyable et un contest de Carbonel permettront aux Héraultais d'arracher la prolongation (26-26, 80 ème) !

Des prolongations au scénario improbable. Vigoureux défensivement, les Montpelliérains trouvaient les ressources pour inscrire un nouvel essai par Carbonel à quelques minutes de l'issue de la rencontre (26-33, 94 ème) ! Pas suffisant pour rafler la mise ! Yeandle viendra briser les rêves des Français et Simmonds transformera dans la dernière minute (33-33, 100 ème) ! Cruel mais la règle est implacable comme ce fut le cas tout au long de la partie.

Montpellier presque héros

Les Chiefs parviennent donc à se qualifier pour la suite de cette édition. La confirmation que la Champions Cup reste intimement liée aux joueurs d'Exeter après avoir écarté le champion de France malgré tout. Prochaine étape à Sandy Park, la réception des Stormers dans une confrontation qui s'annonce bouillante à souhait pour s'inviter dans le dernier carré de la compétition.

Les Cistes quittent l'épreuve avec tristesse. Généreux, les hommes de Philippe Saint-André n'auront pas grand chose à se reprocher mais les éléments furent trop souvent contraires pour s'accaparer de l'exploit. Place au championnat et à la défense du titre qui sera bigrement intense avec la recherche d'une qualification dans les prochaines semaines.