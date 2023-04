Au milieu de la prestation solide de La Rochelle face à Bayonne (26-6), Hugo Reus a crevé l'écran pour sa première titularisation avec les Maritimes. Le jeune ouvreur de dix-neuf ans s'est notamment offert un 100% au pied.

Le public rochelais n'avait d'yeux que pour lui. Sorti sous les ovations lors du traditionnel tour d'honneur des Maritimes, Hugo Reus a impressionné Marcel-Deflandre pour sa première titularisation. Alors qu'il n'avait disputé que seize minutes sous le maillot noir cette saison, le jeune demi d'ouverture a été propulsé avec le numéro 10 dans le dos face à Bayonne (victoire 26-6). Titulaire à la place d'Antoine Hastoy, ménagé sur le banc par Ronan O'Gara, l'ouvreur de 19 ans a apporté sa fraîcheur et sa maestria dans le jeu frontal du Stade rochelais.

Auteur de plusieurs coups de pied par-dessus qui auraient mérité un meilleur sort, Hugo Reus a parfaitement dicté le tempo de l'attaque maritime. Surtout, sa précision au pied fut diabolique et permit aux Rochelais de prendre le large contre une équipe bayonnaise sans complexe. À l'issue de la rencontre, Hugo Reus célébrait sa première titularisation avec seize points marqués face aux perches, sans le moindre échec (6/6). Sébastien Boboul ne cachait pas sa satisfaction de voir l'un des grands espoirs du club se magnifier contre l'Aviron.

La Rochelle a montré les muscles face à Bayonne (26-6) avec une défense impitoyable. L'Aviron a eu plusieurs occasions chaudes mais les Maritimes ont fait valoir leur statut de champions d'Europe. \u2b07\ufe0fhttps://t.co/IbtOO5Xtre — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 16, 2023

"Il a un gros potentiel, c’était important pour nous de lui faire commencer un match. Il a énormément de maturité, il sait où il veut aller, il faut prendre le temps, il prend de l’expérience avec un match comme aujourd’hui (samedi), difficile à se décanter. Il a su tenir le match et le jeu. Il a toute la palette technique et il a tout pour être un grand numéro 10. Il veut faire partie des meilleurs joueurs du monde" se réjouissait l'entraîneur des trois-quarts rochelais.

Une sérieuse option derrière Hastoy ?

Formé à Ribérac (Dordogne) et Périgueux, avant de rejoindre Bordeaux-Bègles, Hugo Reus est venu au Stade rochelais pour "travailler avec Ronan O'Gara". Le manager rochelais a misé sur le jeune bordelais pour entamer une petite révolution au poste de demi d'ouverture. Après le départ de Ihaia West et l'arrivée d'Antoine Hastoy, l'entraîneur irlandais a fait le choix de lancer Harry Glynn dans le grand bain face à Perpignan, et Reus ces dernières semaines. Les deux espoirs rochelais semblent aujourd'hui avoir doublé Pierre Popelin, qui n'a plus joué depuis février et dont l'avenir s'écrira à Castres la saison prochaine.

Harry Glynn avait joué 67 minutes face à Perpignan et avait marqué un doublé. Icon Sport - Icon Sport

Hugo Reus a donc une belle carte à jouer en Top 14 alors que la demi-finale de Champions Cup face à Exeter se rapproche (30 avril) et que Hastoy devrait être choyé par son entraîneur. L'occasion également de progresser à vitesse grand V dans sa vision de jeu. À l'issue de la victoire rochelaise sur Bayonne, le jeune ouvreur n'a d'ailleurs pas manqué de revenir sur ses axes de progression. "Certes, j’ai fait 100% au pied, mais je dois encore progresser sur l’analyse et sur ma capacité à mener le jeu. Il y a eu trop d’opportunités qui ne sont pas allées au bout. J’en prends la responsabilité. On doit prendre le bonus normalement ce soir si on concrétise les occasions. On doit encore travailler et surtout moi, en particulier".