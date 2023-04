Les Rochelais Thomas Berjon et Hugo Reus ont parfaitement animé les débats, ce samedi contre Bayonne (26-6). Devant, Yoan Tanga-Mangene a ouvert la voie, comme à son habitude.

Les Tops

Thomas Berjon

Le demi de mêlée, déjà, aura inscrit l'essai permettant de débloquer la situation assez rapidement dans la rencontre. Un joli coup de filou puisqu'il passait entre deux défenseurs après un temps fort rochelais. Justement dans ce domaine, il a animé idéalement dans ce jeu à une passe où il faut aller très vite.

Hugo Reus

De même que son compère de charnière, le jeune demi d'ouverture (19 ans) a été très bon dans l'animation, notamment l'alternance. Très actif malgré des débats assez fermés, il aura touché beaucoup de ballons et inscrit un 6/6 décisif face aux perches. Son coup de pied parfait pour Dillyn Leyds (71e) aurait certainement mérité mieux.

Hugo Reus a pris la mesure de cette première titularisation en Top 14. Icon Sport - Eddy Lemaistre

Yoan Tanga-Mangene

Des défenseurs battus en pagaille, de l'avancée permanente qui fait souffler toute l'équipe rochelaise... Tanga a fait du Tanga et à ce niveau-là, peu de défenses peuvent le contenir. Ce samedi, il aura été très précieux dans les collisions, d'autant plus que manquaient à l'appel les tracteurs Will Skelton, Levani Botia, Greg Alldritt ou encore Pierre Bourgarit.

Rémy Baget

Qu'il était dur de s'exprimer pour les trois-quarts... Malgré tout, Rémy Baget aura gagné plus de 70 mètres ballon en main grâce à deux franchissements notamment. Pas rien dans ce genre de rencontres.

Les Flops

Maxime Machenaud

Quand il a fallu accélérer les choses, l'international français n'aura pas assez pesé. De plus, il est coupable de trois pénalités et de plusieurs plaquages manqués.

Eneriko Buliruarua

Rentré en jeu dans un contexte délicat avec un retard au score, le centre fidjien a souffert de la comparaison avec celui qu'il a remplacé, Guillaume Martocq. Il a été sanctionné d'un carton jaune, laissant ses coéquipiers à 14 pour les dix dernières minutes de la rencontre.