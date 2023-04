L’entraîneur des trois-quarts du Stade rochelais Sébastien Boboul salue la victoire de son groupe remanié face à Bayonne (26-6) et se montre particulièrement élogieux envers son ouvreur Hugo Reus, très solide pour la première titularisation de sa carrière avec l’équipe première.

Vous êtes suffisamment tomber dans des pièges dans des contextes similaires cette saison pour ne pas être satisfaits, non ?

On est satisfaits de cette victoire car on continue à enchainer les victoires, sur la bonne dynamique, avec pas mal de rotations dans l’équipe. C’est vrai qu’au début du match, on n’était pas forcément sereins. Mais on est satisfaits d’avoir pris quatre points même si on aurait pu faire mieux et peut-être glaner un point de bonus. Mais le plus important, c’est d’avoir quatre points. Même si on manque de précision offensivement, on n’a pris que six points sans encaisser d’essais. C’était aussi l’objectif.

La Rochelle en est désormais à sept victoires consécutives toutes compétitions confondues. La dernière défaite remonte à début février…

Il faut surfer sur cette belle série. On sait que pour jouer sur les deux tableaux, il faut enchainer. Pour se qualifier directement en demi-finale en Top 14, il faut enchainer aussi car ça s’accroche derrière, on l’a vu encore ce samedi avec les résultats (La Rochelle conserve cinq points d’avance au classement sur le Stade français, 3e, NDLR). C’est vraiment important. Il n’y avait que trois titulaires de l’équipe alignée face aux Saracens qui ont débuté le match. C’était important de confirmer et de glaner de la confiance avec un groupe remanié.

\ud83d\udd1d Les Rochelais Berjon et Reus ont parfaitement animé les débats, ce samedi contre Bayonne. Devant, Tanga-Mangene a ouvert la voie, comme à son habitudehttps://t.co/l5kupSsLbi — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 15, 2023

La constance tant recherchée cette saison arrive à point nommé…

On a passé la période un peu compliquée sans les internationaux, la période hivernale où il est difficile de jouer. On sait qu’on est dans le money-time. On a les joueurs pour ce genre de rencontres. Ça va monter crescendo avec les phases finales et la demi-finale de coupe d’Europe. Le groupe est fait pour ça. Il y a beaucoup plus d’implication et de concentration dans la préparation avec les matchs couperets en coupe d’Europe et pour essayer d’accrocher la deuxième place en Top 14.

Avez-vous des nouvelles de Jonathan Danty et Matthias Haddad, sortis touchés face à Bayonne ?

Matthias, c’est la cheville. Elle a tourné. "Jo", les côtes. C’est toujours douloureux.

Un mot sur Hugo Reus, qui honorait la première titularisation de sa carrière en Top 14…

Très content. Il a un gros potentiel, c’était important pour nous de lui faire commencer un match. Le staff est satisfait pour un garçon de 18 ans. Il a énormément de maturité, il sait où il veut aller, il faut prendre le temps, il prend de l’expérience avec un match comme aujourd’hui (samedi), difficile à se décanter. Il a su tenir le match et le jeu. Il a toute la palette technique. Il suit le cadre qu’on lui donne et est capable d’en sortir aussi car il a une bonne vision du jeu. Il a tout pour être un grand numéro 10. Il veut faire partie des meilleurs joueurs du monde. Le travail suit derrière.