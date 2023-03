Ce samedi soir, un nouveau visage du Top 14 a foulé la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux. Le jeune demi d'ouverture rochelais Hugo Reus (19 ans) a fêté sa première apparition chez les professionnels lors de la large victoire maritime face à l'UBB (36-6). Un moment spécial pour l'international français des moins de 20 ans, qui a grandi en Gironde...

Il y a des matchs qui marquent une carrière. Ce samedi, Hugo Reus a vécu une soirée qu'il n'oubliera jamais. Le demi d'ouverture du Stade rochelais a foulé pour la première fois une pelouse de Top 14 avec la tunique jaune et noire sur les épaules. Entré en jeu un peu plus d'un quart d'heure avant la coup de sifflet final, il a pleinement participé à la démonstration maritime face à l'UBB. "C'était tout simplement incroyable, avoue l'intéressé. Quand tu rentres devant 40 000 personnes... Tu as beau l'avoir imaginé, tu es quand même surpris. C'était un rêve pour moi de disputer un match en Top 14, c'est désormais chose faite et j'en suis très fier."

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Reus n'a pas mis très longtemps à s'illustrer en championnat. Face à l'UBB, il est à l'origine du troisième essai des siens après une percée de plus de quarante mètres et s'est permis le luxe de réussir les deux transformations qu'il a tentées, avec notamment la dernière complètement en coin. Bref, une première parfaitement réussie.

Avant de rejoindre La Rochelle, Hugo Reus a passé quatre saisons du côté de Bègles. Icon Sport

"Ces dernière années, j'allais à Chaban voir l'UBB"

Le plus beau dans l'histoire, c'est qu'Hugo Reus a fait ses débuts au plus haut niveau sur ses terres. Il y a encore quelques mois, il portait les couleurs du CABBG (Club Athlétique Bordeaux Bègles Gironde) dans les catégories jeunes. Celui qui a commencé le rugby à Ribérac en Dordogne, a ensuite rejoint Périgueux puis Bègles en 2018. Alors jouer ses premières minutes face aux Unionistes rajoute encore un peu plus d'émotions : "J'ai grandi à Bordeaux, donc forcément, jouer dans ce Matmut Atlantique plein et devant tous mes amis et ma famille : je pouvais difficilement imaginer mieux. Ces dernières années, j'allais dans les tribunes de Chaban-Delmas voir l'UBB, même si je suis plus attaché à la ville de Bègles puisque j'ai toujours porté le maillot à damiers."

Plus jeune, Hugo Reus a donc fait ses années cadets et crabos à Bordeaux, avant de s'engager pour deux ans avec La Rochelle lors de la dernière intersaison.

O'Gara, l'élément déclencheur

Il y a deux principales raisons qui ont poussé le demi d'ouverture de 19 ans à changer de couleurs. La première ne concerne pas vraiment le rugby : "Au niveau scolaire, m'engager avec La Rochelle me permettait de parfaitement allier le rugby et les études, en intégrant l'école de commerce que je souhaitais. C'était important pour moi."

La seconde est forcément liée au ballon ovale et surtout un Irlandais de renom : "Je suis un peu venu pour travailler avec Ronan O'Gara, c'est vrai. Il m'a contacté et c'est très difficile de dire nom à un manager comme lui quand vous jouez à l'ouverture. Et aujourd'hui, je peux dire que je ne regrette pas mon choix. Il me donne énormément de conseils et j'apprends tous les jours à ses côtés."

Ronan O'Gara a joué un rôle important dans la venue de Reus à La Rochelle. Icon Sport

Depuis le départ d'Ihaia West, le staff jaune et noir cherche une parfaite doublure à Antoine Hastoy pour mener le jeu des Champions d'Europe en titre. UJ Seuteni peut dépanner mais manque de régularité au poste, Pierre Popelin n'a jamais vraiment eu sa chance, Hugo Reus peut donc se faire une place au soleil dans les prochaines semaines du côté de La Rochelle. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.