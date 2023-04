Engagé dans le carré final de la Champions Cup et bien placé en Top 14, le Stade Rochelais s’est offert la victoire devant un Bayonne joueur mais indiscipliné (26-6). Les Maritimes ont construit leur succès et fait céder à l’usure les Basques. Les Rochelais n’obtiennent pas de bonus offensif mais cette victoire est précieuse dans la course à une place directe en demi-finale.

Plus d'informations à suivre...