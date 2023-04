Dans un entretien accordé à Rugbypass, le demi de mêlée anglais Dan Robson est revenu sur son arrivée à Pau après le redressement judiciaire des Wasps il y a quelques mois. Le Palois parle de son adaptation en France et évoque aussi la situation de son club qui se bat pour le maintien.

Tranquille comme Dan Robson. Le demi de mêlée de la Section paloise a accordé un entretien au site RugbyPass après la victoire face à Bayonne sur la pelouse de Saint-Sébastian. Petit à petit, le demi de mêlée s'apprivoise à son nouvel environnement : "Il y a des endroits pires", glisse-t-il dans un sourire alors qu'il s'apprête à prendre le soleil dans son appartement avec piscine proche de Pau. "La ville est magnifique. Nous sommes au pied des montagnes et chaque coin de rue où vous tournez la tête, vous êtes accueilli par des vues imprenables qui rendent les pires jours un peu meilleurs."

Ne vous méprenez pas, Dan Robson n'est pas venu à Pau en touriste. L'ancien international anglais (16 sélections) est arrivé en novembre à la Section, un mois après le redressement judiciaire de son ancien club des Wasps qui a fait banqueroute en Premiership. À l'image de Jack Willis qui s'exprimait il y a peu sur cette situation chaotique, le Palois est revenu sur cette période difficile. "C'est horrible ce qu'il s'est produit. J'ai des moments où je pense à ce qui aurait pu se produire avec ce groupe de joueurs et l'ensemble de l'équipe que nous avions. C'est difficile de voir tout le monde dispersé mais nous restons en contact. Des messages apparaissent de temps en temps sur notre groupe WhatsApp lorsque quelqu'un gagne et célèbre avec une bière."

La relégation ? "C'est super, j'ai toujours été un partisan"

Depuis son arrivée à Pau, Dan Robson a disputé 13 matchs avec la Section paloise dont 11 en Top 14. Il se partage le poste avec le Français Thibault Daubagna, qui était notamment titulaire lors de la victoire contre Bayonne le 25 mars dernier (20-30). La Section lutte toujours pour son maintien dans l'élite. Douzième avec deux petits points d'avance sur Perpignan, barragiste, la réception de Clermont le week-end prochain sera cruciale pour l'équipe de Sébastien Piqueronies. La situation difficile du club ne prive pas l'Anglais d'être confiant sur l'avenir : "Pau est comparable à ce qu'étaient les Wasps avec beaucoup de jeunes gars qui ont maintenant plusieurs saisons à leur actif. Si nous restons en Top 14, ils auront beaucoup d'expérience la saison prochaine et pourront monter en puissance." Au sujet de la relégation qui menace le club, le demi de mêlée se montre étonnamment.. positif. Selon lui, la relégation : "C'est super ! J'ai toujours été un partisan (du système de la relégation que la Premiership a laissé tomber durant deux saisons NDRL). Cela fait ressortir le meilleur de la compétition, le meilleur de l'équipe et je pense que cela ajoute un petit plus dans les matchs. S'il n'y avait pas de relégation en ce moment, ce serait difficile de terminer la saison car il n'y aurait plus beaucoup à jouer."

Selon lui, les clubs français jouent plus libérés qu'en Angleterre et les staffs appréhendent mieux la pression. "On analyse tellement le jeu en Angleterre que parfois on peut s'y perdre un peu alors qu'ici, il y a plus de liberté. Ils (les coachs) ne deviennent pas fous si vous faites une erreur, vous travaillez simplement sur la façon dont vous pouvez l'améliorer." Il ajoute un bon mot pour son entraîneur Sébastien Piqueronies : "Il a été brillant. Il m'a donné beaucoup de confiance pour venir et mettre mon empreinte sur les choses."

Admiratif de la ferveur en France

Dans son long entretien accordé à RugbyPass, Dan Robson a également évoqué la passion du rugby en France. La comparaison avec la Premiership où il a évolué durant toute sa carrière (à Gloucester puis aux Wasps) est sans équivoque. "Chaque semaine l'ambiance le jour de match est totale, peu importe qui vous jouez et où vous êtes. Dans tous les stades, le public est presque au complet et les gens sont là des heures avant et des heures après, appréciant la compagnie des uns et des autres. À Noel, nous avons reçu Bayonne à la maison et c'était complet et à Saint-Sébastien, au stade de la Real Sociedad, il y avait un peu moins de 40 000 personnes. C'était l'une des meilleures ambiances que j'ai connue."

Après une belle prestation, les Palois s'étaient imposés à Anoeta à la surprise générale grâce aux essais inscrits par Émilien Gailleton, Clément Laporte et Guram Papidze. "En se promenant (après la rencontre), tout le monde nous remerciait. C'était un peu comme si nous avions gagné la Coupe du monde. Cela signifie tellement pour les supporters ces derbies...". Devant cette passion, Dan Robson s'est senti dans l'obligation d'en apprendre davantage sur l'histoire du club. "C'est formidable de discuter avec certains des gars français et de comprendre à quel point ils sont passionnés par le club. Je pense qu'il était important pour moi d'apprendre un peu à ce sujet quand je suis arrivé et de connaître les ambitions et l'histoire du club."

Les Palois de Dan Robson accueillent l'ASM Clermont Auvergne samedi à 17 heures au stade du Hameau. L'objectif est clair : respirer encore plus au classement pour s'offrir une fin de saison plus sereine. Le numéro neuf a prolongé son contrat jusqu'en 2025 dans le Béarn. Une clause existe dans son contrat en cas de descente en Pro D2. "Je veux absolument que nous restions en haut et si je peux montrer ce côté et m'investir à 100 % pour le maillot, les fans répondront bien à cela. C'est tout que l'on peut demander."