Auteur d'un Tournoi des 6 Nations grandiose, le troisième ligne du Stade toulousain Jack Willis s'est livré dans un podcast sur son avenir. Il confirme que sa décision est prise malgré quelques petits détails à régler. Il admet aussi, sans filtre, avoir vécu difficilement l'épisode des Wasps, particulièrement le manque de son frère Tom et son espoir pour le changement de la réglementation en Angleterre.

C'est désormais acté, Jack Willis a tranché ! Dans le Podcast "Evening Standard Rugby", le troisième ligne toulousain s'est exprimé sur la suite de sa carrière en annonçant que son choix était fait. "J'ai pris ma décision. Je dois finaliser deux dernières choses au cours des prochaines semaines et m'assurer que toute ma famille me suit. [...] Où que la décision aboutisse, vous voulez vous assurer que vous avez pris en compte tous les facteurs possibles. Il me reste encore un peu de réflexion à avoir, mais nous y sommes presque. J'ai vraiment aimé le temps que j'ai passé à Toulouse, c'est une ville si accueillante". La continuité avec le Stade toulousain est la piste la plus plausible et, comme évoqué il y a quelques jours, il devrait selon toute vraisemblance poursuivre avec l'armada rouge et noire.

Quid de sa présence en sélection post-coupe du Monde ?

Arrivé en France car recruté par le Stade toulousain qui avait flairé la bonne affaire, le joueur a démontré tout son potentiel et a, dans le même temps, plu au nouveau sélectionneur Steve Borthwick, qui l'a convoqué pour le Tournoi des Six Nations. Déjà appelé lors des deux précédentes éditions, il a véritablement éclaté cette année.

Cependant, la compatibilité de sa présence en rouge et noir avec Toulouse et en blanc immaculé avec les Anglais tient à une règle exceptionnelle et limitée dans le temps. En effet, suite à la situation des Wasps et de Worcester (eux aussi forfaits en Premiership), la RFU (fédération anglaise) a autorisé les "expats" a pouvoir représenter l'Angleterre jusqu'à la coupe du monde 2023 seulement. Une règle qui empêcherait donc Willis, s'il s'engage à poursuivre l'aventure toulousaine, de continuer son chemin avec sa sélection. Ce qui serait le cas également des arrivants sur le sol hexagonal comme Williams, Cowan-Dickie, Simmonds à Montpellier, Marchant au Stade français, Nowell à la Rochelle ou encore Ribbans à Toulon.

Une situation qui ne convient pas non plus à Steve Borthwick qui a déclaré vouloir prendre les meilleurs joueurs possibles sans conditions, peu importe la situation. La fédération devrait continuer à étudier la question, un débat de plus en plus important. "Je pense que le fait que Steve Borthwick fasse cette sortie médiatique et soutienne cela montre simplement qu'il y a beaucoup de gens en coulisses qui travaillent pour essayer de trouver la bonne solution afin que le rugby anglais aille de l'avant" s'est réjoui Jack Willis, qui a noué une relation particulière avec son sélectionneur. "Steve a été fantastique tout au long de ce Six Nations avec moi sur le plan du soutien ou encore dans le rapport avec Toulouse. Le Stade toulousain a également été brillant et a montré à quel point ce processus peut être fluide. Il y a eu beaucoup de conversations sur ce qui serait le mieux pour moi, pour la sélection et comment pouvons-nous aider Toulouse s'ils avaient besoin de moi pour le week-end. C'était formidable de voir comment cette relation a fonctionné, et je suis reconnaissant envers les gars de Toulouse, ainsi que Steve et Richard Hill pour la façon dont ils ont travaillé dur pour que cela se passe bien pour moi."

L'épisode Wasps, "une cicatrice"

Après les problèmes financiers et le forfait général qui ont concerné son club des Wasps, Jack Willis avait été contraint de partir vers d'autres horizons. Il avoue avoir été secoué par cet épisode instable et périlleux, sur plusieurs plans. La séparation avec son frère Tom notamment. "C'était étrange, Tom et moi avions l'habitude de passer beaucoup de temps ensemble, tous les jours au club. Il passait boire le thé chez moi après chaque entraînement. [...] Maintenant, nous sommes à deux heures et demie l'un de l'autre, c'est très étrange. Mais on se voit régulièrement. Je l'ai fait descendre pour qu'il m'aide à déménager et je vais le charger de tous les trucs lourds ! [...] Il m'a vraiment manqué, et ça a été l'une des choses les plus difficiles de l'épisode Wasps."

Arrivé fin novembre au Stade toulousain, Jack Willis s'est imposé comme un joueur important de la troisième ligne toulousaine. Icon Sport - Sandra Ruhaut

Un passage difficile qui a touché profondément le golgoth de la troisième ligne anglaise. L'imprévu, l'incertitude, des sentiments qu'il ne veut plus revivre. "La stabilité financière du club est un facteur très important pour moi car je ne peux pas vous dire à quel point il a été difficile de traverser ce que nous avons traversé. [...] Nous sommes arrivés le lundi et un inconnu vous dit que vous avez perdu votre travail et que vous ne jouerez plus ensemble, même pas une minute, avec certains de vos meilleurs amis avec qui vous avez grandi et avec votre frère. Cela laisse une cicatrice."

L'idylle est donc bien là actuellement pour l'ancien des Wasps, mais va-t-elle continuer ? La réponse dépendra du choix de la fédération anglaise !