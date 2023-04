Éliminée de la Challenge Cup, l’ASM Clermont doit maintenant jeter toutes ses forces dans le Top 14. Les hommes de Christophe Urios se déplacent à Pau (samedi, 17 heures) pour continuer d’espérer une huitième place, synonyme de qualification en Champions Cup.

Parce que l’ASM a retrouvé le goût de l’effort

Souverains à domicile depuis l’arrivée de Christophe Urios, les Clermontois ont enfin mis le bleu de chauffe à l’extérieur, lors des phases finales de Challenge Cup. À Bristol d’abord, les Jaunards se sont envoyés pour contrer les Bears et glaner leur première victoire à domicile depuis octobre. Face aux Scarlets, les Auvergnats ont sans doute livré leur meilleur match en termes d’envie et de caractère tout en étant réduits à quatorze dès la 24ème minute. Des prestations loin des rencontres presque insipides menées au Racing 92 ou face à Toulouse, en janvier. À Pau, les jaune et bleu devraient monter encore d’un cran pour garder ce début de constance hors de leurs bases.

Parce que Damian Penaud est de retour

Trois mois après son dernier match à Clermont, l’ailier international s’est déchaîné à Bristol et face aux Scarlets. D’abord auteur d’un doublé en Angleterre, Damian Penaud a laissé parler sa classe et sa vitesse supersonique au pays de Galles pour briser la défense adverse. En méforme au cœur de l’hiver, le futur bordelais est de retour à son meilleur niveau. Et avec un Penaud de gala, Clermont n’est plus tout à fait la même équipe.

Parce que le pack montre les muscles

C’est sans doute le premier grand progrès de l’ère Urios. Les avants clermontois montent en puissance match après match et deviennent une véritable menace pour les équipes adverses. Étienne Fourcade est irrésistible ballon en main, Thibaud Lanen enchaîne les tâches de l’ombre, Killian Tixeront plane dans les airs, et Lucas Dessaigne s’occupe de plaquer à tours de bras. Surtout, le pack jaune et bleu devient de plus en plus létal lorsqu’il enclenche des mauls près des lignes adverses. "On est monté d’un cran. Comme le disait Christophe à son arrivée, nos mauls étaient le point faible de l’équipe et cela nous a un peu piqué au vif" relève le talonneur clermontois.

Parce que certains jouent leur place pour la saison prochaine

Christophe Urios veut imposer sa patte sur l’effectif de la saison prochaine. Des joueurs en manque de temps de jeu (Barraque, Godener, O’Connor, Ezeala, Naqalevu) devraient quitter le club à l’issue de la saison mais d’autres peuvent encore faire mentir leur entraîneur. Jacobus Van Tonder ne figure pas dans les plans du manager clermontois mais est sous contrat jusqu’en 2024. Auteur d'un retour remarqué face à Julien Hériteau pourrait lui se faire une place au soleil "grâce" à la suspension d'Irae Simone, suite à son carton rouge concédé face aux Scarlets.

Parce que Clermont n’a plus le choix

Au milieu des considérations technico-tactiques, l’ASM n’a surtout plus le choix. Avec cinq matchs restants, dont trois déplacements (Pau, La Rochelle, Bayonne), les Jaunards joueront cinq "finales" pour arracher une place dans les huit premiers, synonyme de qualification en Champions Cup. Tant sportivement qu’économiquement, Clermont doit figurer dans la "grande" coupe d’Europe. Cela pourrait également changer la donne au niveau du recrutement. Pour rappel, l’ASM cherche toujours un ailier renommé pour remplacer Damian Penaud.