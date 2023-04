Le capitaine des Wallabies Michael Hooper arrêtera-t-il après la Coupe du monde ? Le troisième ligne des Warathas qui évolue en Super Rugby, s'est montré évasif sur la suite à donner à sa carrière. Continuer ? Partir à l'étranger ? Raccrocher les crampons ? Hooper se laisse du temps pour réfléchir et garde bien en tête le Mondial en France qui se profile.

Le capitaine australien Michael Hooper prendra-t-il sa retraite après la Coupe du monde en France (8 septembre-28 octobre) ? Le flanker des Warathas, qui avait décidé de faire une pause pour préserver sa santé mentale il y a quelques mois, s'est montré évasif sur la suite à donner à sa carrière à l'heure où plusieurs cadres de la sélection s'engagent sur le long terme avec la Fédération australienne.

"Les fans des Warathas ont probablement raison de penser que c'est la dernière année, a-t-il déclaré à plusieurs journalistes. Je ne sais pas à quoi ressemblera la prochaine étape. C'est une belle position. Il se peut que je continue à jouer, ou que j'arrête ou que je prenne des congés. Je suis un livre complètement ouvert." L'Australien préserve le suspense.

"Une ambiguïté dans mon esprit"

Malgré quelques interrogations, le capitaine le plus capé de l'Australie garde en tête la Coupe du monde en France qui se profile du 8 septembre au 28 octobre prochain. Sauf blessure, il disputera son troisième Mondial avec les Wallabies. Le troisième ligne reconnaît aussi que son niveau de jeu n'est pas encore assez satisfaisant. Avec les Warathas, il a disputé six matchs cette saison, pour une seule victoire face aux Fijian Drua. "Je ne pense pas que je joue mon meilleur rugby, mais j'ai encore beaucoup à donner à cette équipe. C'est ce que je cherche à faire et j'en suis capable (...). D'un point de vue romantique, j'espère pouvoir jouer mon meilleur match de rugby le 28 octobre lors de la finale de la Coupe du monde. C'est là qu'on veut être."

En attendant, Michael Hooper garde le mystère sur la suite de sa carrière. "Il y a un peu d'ambiguïté dans l'air et dans mon esprit. Je n'ai rien prévu pour l'année prochaine. Je suis sous contrat depuis longtemps (fin 2009, NDLR). À part ce séjour au Japon en 2021, toute ma carrière s'est passée en Australie."

La légende australienne n'a pas précisé si un séjour en France et une pige en Top 14 étaient à l'étude. Sa présence en France n'est pas à exclure, mais avec la sélection australienne à 7 du moins : "Il y a de bonnes choses à faire l'année prochaine, pas seulement ici... Alors je garde l'esprit ouvert. Il y a les Jeux olympiques (qui se dérouleront à Paris à l'été 2024, NDLR), il y a la rugby league (championnat de rugby à XIII, NDLR). Non je plaisante, je ne pourrai pas faire ça."

À 31 ans, le troisième ligne aux 124 sélections avec l'Australie vivra probablement sa dernière Coupe du monde. Les Australiens affronteront la Géorgie, le Portugal, les Fidji et le pays de Galles avant de croiser hypothétiquement en quart de finale l'Angleterre, l'Argentine ou le Japon.