Découvrez (ou redécouvrez) la plus belle des compétitions de rugby : la Coupe du monde ! Ses records, ses joueurs mythiques, ses histoires incroyables ou encore ses moments de légende, le trophée William Webb Ellis n’aura plus aucun secret pour vous. Épisode 1, les records individuels à battre !

Les points : Wilkinson encore tranquille

"Jonny" a de la marge. Avec 277 unités, le légendaire ouvreur anglais Jonny Wilkinson est pour l’heure le joueur qui a inscrit le plus de points dans l’histoire de la Coupe du monde. Il avait battu ce record lors de l’édition de 2011 à l’Eden Park d’Auckland. Ce podium est complété par l’Écossais Gavin Hastings (227) et l’Australien Michaël Lynagh (195).

Parmi les joueurs encore en activité, l’ouvreur sud-africain Handré Pollard se classe 7ème des meilleurs marqueurs de points. Il semble le plus prompt à se rapprocher de Wilkinson pour tenter de faire tomber son record. Lors de la dernière édition au Japon, dans laquelle il avait été sacré, il avait inscrit 69 points. Il en avait marqué 93 lors de l'édition en 2015. Avec 162 points, il est tout de même encore à 115 longueurs du gaucher anglais.

Derrière lui, l’Argentin Nicolas Sanchez (34 ans - 117 points) et l’Anglais Owen Farrell (31 ans - 101 points) sont encore en course puisqu'ils sont les deux seuls du top 20 à encore être en activité mais semblent tout de même assez.

Les matchs : Alun Wyn Jones et Sam Whitelock en poursuite

Après les points, les matchs ! Pour l'heure et avant que ne débute la 10ème édition de la Coupe du monde, seuls l'emblématique pilier Jason Leonard (Angleterre) et le mythique Richie McCaw (Nouvelle-Zélande) trônent au sommet de ce classement avec 22 matchs joués. Et parmi les légendes, deux monstres sacrés du rugby pourraient bien s'emparer de ce titre de joueur le plus capé dans la compétition reine.

Le Gallois Alun Wyn Jones (37 ans), 21 matchs dans la compétition, n'est plus qu'à une rencontre d'égaler le record et deux de le faire tomber. S'il venait à être sélectionné par Warren Gatland avec le XV du Poireau et qu'il faisait au moins deux apparitions en poule (Fidji, Portugal, Australie, Géorgie), il ferait tomber un record hautement symbolique et qui illustre la longévité du deuxième ligne. Il serait aussi dans le gotha des joueurs qui ont disputé 5 Coupes du monde, avec Brian Lima, Mauro Bergamasco et Sergio Parisse. Enfin, le Néo-zélandais Sam Whitelock (34 ans) a lui 19 matchs dans la compétition et peut donc prétendre encore un peu plus à entrer au panthéon des légendes de la Coupe du monde avec les All Blacks.

Pour la suite, voici quelques autres records individuels à aller chercher dont un plutôt insolite !

Lomu presque intouchable

Concernant les essais, il faudra se mesurer à un certain Jonah Lomu qui a inscrit la bagatelle de quinze essais en seulement deux éditions. Et pour aller le chercher, il faudra au moins scorer à neuf reprises. Parmi ceux en activité, les plus propices à aller chercher ce record se nomment Josh Adams (Galles) et Juan Imhoff (Argentine) : 7 essais chacun. Makazole Mapimpi (Afrique du Sud) et Beauden Barrett (Nouvelle-Zélande) en ont marqué 6 chacun.

5 drops en un match

Jannie De Beer, lors de la Coupe du monde en 1999, avait passé 5 drops dans le même match. C'était face à l'Angleterre. Il les avait même inscrits en une seule et même mi-temps, imaginez l'exploit. Dans cette rencontre, face à un tout jeune Jonny Wilkinson, De Beer avait passé 34 points à lui seul.

Le plus jeune et le plus vieux

La Coupe du monde, c'est pour tous les âges ! À 40 ans et 26 jours, l'Uruguayen Diego Ormaechea est le joueur le plus âgé à avoir disputé une rencontre de Coupe du monde. C'était en 1999 lors de l'édition en Europe. D'autre part, la valeur n'attend pas le nombre d'années comme on dit. Et le Géorgien Vasil Lobzhanidze en est la preuve. Âgé de 18 ans et 340 jours, le demi de mêlée avait connu sa première sélection en 2015 contre les Tonga. Il a depuis disputé 8 rencontres en totalité.