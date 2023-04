Face aux polémiques suscitées par les cartons rouges de Freddie Steward (Angleterre face à l'Irlande) et Zach Mercer (Montpellier à Exeter), World Rugby réfléchit à un système pour préserver la sécurité des joueurs tout en ne perdant pas l'essence du jeu.

Le dernier mois de rugby a été entaché de deux polémiques arbitrales majeures. Lors de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations, opposant l'Irlande et l'Angleterre, Freddie Steward est sorti sur carton rouge à la 40ème minute. L'arrière anglais a heurté Hugo Keenan avec sa hanche et son coude sur une action plus malencontreuse que dangereuse. Mais la sanction fut sans tolérance : exclusion définitive alors que le XV de la Rose était dans le match.

World Rugby réfléchit à la création d’un « bunker » susceptible de se donner le temps de prendre la bonne décision entre jaune et rouge. On vous explique tout ici !https://t.co/xXQib8inYV — Midi Olympique (@midi_olympique) April 11, 2023

Début avril, Zach Mercer sortait lui aussi du terrain après une charge à l'épaule, elle aussi malheureuse, lors du huitième de finale de Champions Cup entre Montpellier et Exeter. Une sanction qui changea le scénario du match, même si les deux équipes étaient allées jusqu'en prolongation. Finalement, Steward et Mercer ont tous les deux été blanchis mais leurs équipes, elles, ont bien perdu. Ces deux épisodes ont, semble-t-il, mis la puce à l'oreille à World Rugby.

L'expérimentation du "bunker"

L'institution mondiale est soucieuse d'organiser le plus grand des spectacles lors de la prochaine Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre). Alors que la compétition s'annonce plus ouverte que jamais, World Rugby pense à développer au niveau international une expérimentation arbitrale du Super Rugby : le "bunker". Joël Jutdge, le patron des arbitres de World Rugby, en donne la définition dans un entretien donné à Midi Olympique.

Joël Jutge réfléchit à l'épineux problème des cartons rouges pour la Coupe du monde 2023. Sportsfile / Icon Sport - Sportsfile / Icon Sport

"C’est un fonctionnement qui est en ce moment mis à l’épreuve dans le Super Rugby. En cas de décision à 50-50, l’arbitre a la possibilité de donner un carton jaune afin que le jeu reprenne le plus vite possible, tandis que des arbitres placés dans le "bunker" ont les 10 minutes de l’expulsion temporaire pour décider si celle-ci doit être muée en expulsion définitive. On donnerait des cartons orange, en clair…". Joël Jutge n'a encore rien acté pour le prochain Mondial.

Une réalisation qui fait réagir

À travers le "bunker", l'idée est de réduire la pression sur l'arbitre central, qui doit prendre sa décision en moins de deux minutes sous une pluie de sifflets du public. Rob Baxter avait d'ailleurs critiqué l'arbitrage vidéo diffusé sur grand écran, après le succès d'Exeter sur Montpellier. "Nous devons faire quelque chose à ce sujet. Que les décisions soient bonnes ou mauvaises, ce regard alambiqué sur la rediffusion pour voir s'il s'agit d'une pénalité, d'un carton jaune ou rouge avec la foule huant à chaque collision, je n'aime tout simplement pas ça."

L'entraineur d'Exeter se dit mécontent de l'influence que le public peut avoir sur l'arbitrage.https://t.co/tKZ7Vnn6Hg — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 3, 2023

Pour pallier ce problème, World Rugby se servira de la technologie Hawk-Eye (déjà utilisée en tennis) pour donner aux arbitres vidéo tous les angles possibles. La réalisation ne sera plus confiée au pays hôte mais à des acteurs indépendants. Cette série de mesures sera-t-elle efficace pour mettre fin au bal des cartons ? À suivre.