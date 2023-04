À deux journées de la fin, le tableau se dessine encore un peu plus. Albi et Bourg en Bresse dos à dos, Blagnac se reprend contre Nice à domicile et Chambéry pulvérise Suresnes. Rugbyzone.tv diffuse désormais tous les matchs de Nationale, et vous présente les résultats du week-end

Si les deux premiers Dax et Valence-Romans semblent intouchables concernant l’accès direct aux demi-finales, les prétendants aux barrages vont se tirer la bourre. Neuf points séparent maintenant Albi (80 points), 3ème, et Bourgoin (71 points), 6ème. Les résultats de la 24ème journée Bourg-en-Bresse - Albi : 32-32 Blagnac - Nice : 18-12 Rennes - Narbonne : 29 - 40 Tarbes - Valence-Romans : 13 - 31 Chambéry - Suresnes : 56-19 Cognac - Bourgoin : 15-18 Hyères - Dax : 16-28 Ce dimanche, les Berjaliens se sont arrachés à Cognac et l’emportent de trois points ce dimanche. Samedi, Blagnac a aussi rebondi en battant Nice à Ernest-Argeles (18-12) et se place 4ème. Enfin, dans cette course au top 6, Albi et Bourg en Bresse se sont partagé les points. Si de son côté, Narbonne a gagné, les Audois ont encore 7 longueurs de retard sur le 6ème Bourgoin. En bas de tableau, Cognac et Suresnes sont condamnés. Retrouvez tous les matchs de Nationale en direct sur RugbyZoneTV, le diffuseur officiel de la Nationale pour la saison 2022/2023. Plus d'infos par ici : https://bit.ly/3yM9VAp