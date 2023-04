Les derniers espoirs bigourdans de qualification pourraient s'envoler pour de bon si Valence-Romans venait à franchir l'obstacle pyrénéen

D'aucuns aimeraient bien voir la courageuse et méritante équipe Cognac-Saint-Jean d'Angély éviter une "fanny" historique via l'éventuelle fin de la série noire en cours depuis septembre. Hélas, pris entre le marteau burgien et l'enclume tarbaise,c'est sans état d'âme que le CS Bourgoin-Jallieu se rendra au Parc des Sports de la sous-préfecture de la Charente, en ce deuxième dimanche d'avril. Certes, les Nord-Isérois peuvent compter sur Valence-Romans, hôte de leur concurrent bigourdan pour faire le break mais, d'un autre côté, cette confrontation est sans doute un peu moins importante pour le dauphin du leader dacquois. Bourg-en-Bresse, qui reçoit ces mêmes Albigeois, n'a en effet pas le moindre droit à l'erreur. Le récent match nul concédé aux protégés de Sébastien Tillous Borde, de Pascal Papé et de Grégoire Pintiaux ne plaiderait pas en sa faveur si d'aventure un cas d'égalité au classement général devait être tranché aux points terrains!

De plus, outre la qualification, le rang auquel celle-ci est obtenue est très, très important dans l'optique d'un prolongement du parcours en phase finale. Une défaite à domicile, et les Aindinois d'Estebanez et de Brugnaut seraient sous la menace d'un possible décrochage de la part de Blagnac. Les Haut-Garonnais, eux, devront toutefois éliminer définitivement Nice de la course aux barrages, ce qui est loin d'être fait. Bien souvent cette saison, les Maralpins ont échoué d'extrême justesse, pour ne pas dire "contre le cours du jeu".

Nice, comme Tarbes, n'a plus son destin en mains

Que la roue puisse tourner en leur faveur en vertu du bon vieil adage : "Mieux vaut tard que jamais" n'est pas une hypothèse fantaisiste. Mais attention, les banlieusards toulousains, nettement menés sur la pelouse de Narbonne samedi dernier, se sont lancés dans une improbable "remontada" susceptible de les mettre en confiance. De toute façon, ils n'ont guère l'embarras du choix, le prochain rendez-vous étant fixé du côté de Pierre-Rajon !

Nice, comme Tarbes, n'a plus son destin en mains. Mais le fait d'évoluer loin des bases respectives, qui des Arboras, qui de Maurice- Trélut, enlève inversement tout surcroît de pression. Narbonne, pour sa part, peut encore espérer accrocher le bon wagon. Le fait que Rennes soit mathématiquement condamné à la relégation en Nationale 2 facilite la tâche d'Audois qui n'ont pas perdu tout espoir de qualification. Idem pour Chambéry, qui va forcément souhaiter un voire plusieurs faux-pas de Bourgoin-Jallieu, le qualifiable le moins éloigné de son compteur : 9 points.

Suresnes, imprévisible comme chacun sait, se rendra en roue libre au pied du Granier. Les Franciliens sont au coude-à-coude avec Hyères/ Carqueiranne. Le promu varois, maintenant qu'il est hors de portée de son rival rennais pourtant vainqueur de la finale valencienne du printemps 2022 (comme quoi...), va tenter de s'offrir un succès "de prestige" (selon l'expression consacrée) aux dépens de Dax. Les Chalossais, quasiment assurés de conserver leur leadership, n'ont plus besoin que de cinq unités pour être sûrs et certains de ne pas retrouver Valence-Romans sur leur route avant l'épilogue que l'on sait connoté du seul point de vue honorifique.