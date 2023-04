L'ouvreur des Sharks de Durban Curwin Bosch a réalisé un grand match sur la pelouse d'Ernest-Wallon. Mais sa performance n'aura malheureusement pour lui pas suffit pour permettre aux siens de faire un résultat face à un Stade toulousain injouable (54-20).

Il y a des matchs où vous pouvez réaliser la performance de l'année, mais où vous pouvez quand même perdre en encaissant plus de 50 points. C'est l'amère expérience qu'a vécue ce samedi Curwin Bosch. L'ouvreur des Sharks de Durban a tout simplement été l'auteur d'une masterclass, qui s'est finalement avérée être vaine, face au Stade toulousain, en quart de finale de Champions Cup. Pourtant injouable, Bosch a vu son équipe concéder un lourd revers à Ernest-Wallon (54-20). Un résultat, il est vrai, flatteur pour les quintuples champions d'Europe, tant les Sud-Africains avaient mené la vie dure aux Hauts-Garonnais. Dans une rencontre très rythmée, les Sharks ont tenu la dragée haute aux Toulousains jusqu'à dix minutes de la fin du match, avant de complètement s'écrouler.

Deux fois plus de mètres gagnés que Dupont

Pour rivaliser, les mecs de Durban s'en sont principalement remis à Bosch. Reconnu pour la puissance de son jeu au pied, celui qui compte deux sélections avec les Springboks a parfaitement su alterner le jeu et a su prendre des risques. Plusieurs fois, il a feinté un coup de pompe avant de s'engager dans la défense en trouvant un intervalle. Grâce à sa vision de jeu, Bosch a éliminé cinq défenseurs Toulousains au cours de la partie, ce qui fait de lui le joueur sud-africain ayant cassé le plus de plaquages lors de cette rencontre. Adepte du jeu dans les espaces, il aura tout simplement parcouru 203 mètres balle en main ! Un chiffre fou, qui fait largement de lui le joueur ayant le plus avancé lors de cette rencontre : il en compte deux fois plus qu'Antoine Dupont, deuxième leader statistique de cette catégorie.

La performance de Bosch était telle, qu'on se demandait même comment les Springboks pouvaient encore se passer de lui, alors que ces derniers ont connu tant de déboires au poste d'ouvreur ces derniers mois. Impressionnant ce samedi, celui qui n'a que 25 ans a encore de beaux jours devant lui et a pris rendez-vous avec la Champions Cup...