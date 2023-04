Après avoir encaissé les coups pendant à peu près une mi-temps, le Stade toulousain a soudainement renoué avec un rugby total, magique, ébouriffant et qui fit exploser les Sharks en mille morceaux. Quel spectacle, nom de Dieu !

Toulouse a-t-il montré la voie à suivre au XV de France, en vue de la prochaine Coupe du monde ? Et la dizaine de Springboks présente dans le squad des Sharks, samedi après-midi ,s’attendait-elle à pareille tempête ? Toujours est-il qu’au stade Ernest Wallon, c’est bel et bien le rugby total du Stade toulousain qui a fait exploser en mille parts les Sharks, justement considérée comme la meilleure des quatre franchises sud-africaines. C’est cette façon toute rouge et noire de gagner les extérieurs en deux passes, de proposer irrémédiablement trois soutiens aux porteurs de balle et de transformer chaque ballon de récupération en contre-attaque meurtrière qui, au fil des minutes, a fini par rendre ce match insupportable aux colosses venus du Sud, ces quintaux menaçants déjà passablement éreintés par un voyage de plus de vingt heures et quatre escales, entre Durban et la ville rose...

La seule équipe pouvant faire obstacle au Leinster ?

Sept essais, cinquante points, une fringale évidente, une incroyable justesse technique et un mouvement perpétuel que l’on pensait inadapté aux matchs de phase finale : samedi après-midi, Antoine Dupont -quatre passes décisives) ont probablement prouvé qu’ils étaient les seuls -avec le Stade rochelais, probablement- à pouvoir tordre le cou à ce Leinster intouchable depuis le début de la compétition et qui, jusqu’à la finale du 20 mai, recevra ses matchs à l’Aviva Stadium, soit devant son public.

Au printemps 2023 et à quelques mois d’une Coupe du monde que l’on espère tous inoubliable, les internationaux français du Stade toulousain (au nombre de dix au coup d’envoi de ce match) sont dans la forme de leur vie, s’épanouissent dans un cadre de jeu qui colle au mieux à leurs qualités respectives et veulent surtout faire oublier l’échec de la saison dernière, ponctuée d’une gifle monumentale en demi-finale de la Champions Cup (face au Leinster) et d’une sévère claque (contre Castres) en championnat, au même niveau de la compétition. De toute évidence, Toulouse a la dalle et, actuellement au sommet de son art, a de quoi faire peur…