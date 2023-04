En conférence de presse, l'entraîneur du Rugby Club Toulonnais s'est montré satisfait par l'investissement des joueurs. Mais, il souhaite que son équipe reste les pieds sur terre pour les prochaines échéances.

Comment analysez-vous ce succès face à Lyon ?

C’est un match certainement plus abouti que la semaine dernière mais on a encore eu des absences en défense. Il fallait capitaliser au bon moment, c’est ce qu’on a fait sur le dernier quart d’heure de la première période et on a su se mettre à l'abri en marquant au bon moment en seconde période. Il y a eu beaucoup de solidarité mais je pense qu’on a moins dominé les débats pendant les 20 premières minutes, c’était très équilibré. Lyon, on les connaît bien. C’est une équipe qui a franchement évolué. C’est un jeu offensif. Elle est capable de s’adapter avec des options partout sur le terrain. Il faut faire les double efforts. On doit le faire beaucoup plus, et mieux. Ça nous coûte cher sur ce match. On peut faire mieux.

On vous sent presque neutre. Qu'est-ce qui vous manque pour être un peu plus démonstratif ?

Je pense qu’il faut apprendre un petit peu de la saison dernière par exemple, gagner c’est bien, c’est très important pour la confiance mais ce qui m’intéresse c’est la dynamique collective. Pourquoi on gagne, pourquoi plus de 40 joueurs sont mobilisés ? Si on comprend ça, on sera capable d’aller chercher quelque chose je l’espère en fin de saison. Si on manque d’humilité et qu’on oublie ça on deviendra une équipe quelconque alors qu’on est capable d’être une équipe très offensive, très solidaire. Il faut avoir le goût du sang dans la bouche et ne pas s’arrêter à des victoires ou à des défaites. On s’approche de la fin, on va changer de compétition donc on va avoir besoin de victoires mais aussi d’attitudes et de comportements.

Quel aspect vous chagrine encore concernant votre équipe ?

On cherche à être meilleur sur les premiers temps de jeu. C’est une équipe qui se construit. On a changé beaucoup de choses. On a connu un début de saison difficile. On n’a pas été surpris. C’était normal, avec le changement de méthode. On aurait espéré que ça dure moins longtemps. La mayonnaise, il faut bien frapper pour que ça monte. Ce n’est pas trop mal. On peut aller plus haut.

Votre équipe semble en mode rouleau compresseur depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce qui explique cette transformation ?

Il y a des motifs de satisfaction mais on n’a rien gagné. C’est très bien, c’est une qualification très importante, on est en demi-finales chez nous, on a envie de voir un stade plein à craquer parce que c’est important pour le club. On a envie de gagner cette compétition, on l’a dit depuis le début, on ne se cache pas. Je suis content ce soir mais je sais qu’il faut garder de l’humilité, ne pas perdre pied et apprendre du passé.