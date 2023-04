Le CA Brive a trouvé son joker médical pour remplacer Tevita Ratuva : l'international gallois Ross Moriarty (28 ans). Le joueur des Newport Dragons arrive dès lundi et s'est déjà engagé pour les deux prochaines saisons sous les couleurs de Brive, soit jusqu'en 2025.

Après Nathan Fraissenon et Mathis Ferté en début de semaine, le CA Brive poursuit son mercato. Le club corrèzien annonce aujourd'hui la signature de l'international gallois Ross Moriarty (28 ans, 54 sélections) comme joker médical de Tevita Ratuva, souffrant d'une hernie discale et le contraigant à stopper sa saison.

Le troisième ligne gallois se réjouit de sa venue en France "Je suis heureux d’annoncer que je me suis engagé avec le CA Brive et que je pourrai défendre les couleurs du club pour cette fin de saison et les suivantes. Je suis impatient d’arriver en cette fin de semaine et de me mettre immédiatement au service de l’équipe pour ces cinq derniers matchs."

Noir et Blanc jusqu'en 2025

Brive a déjà annoncé la signature d'un contrat de deux ans avec Moriarty : "La signature d’un joueur du calibre de Ross (Moriarty) est un signal fort pour le club et le développement de notre projet. C’est un joueur expérimenté au plus haut niveau international qui va beaucoup nous apporter pour cette fin de saison et les suivantes." partage Xavier Ric, directeur général du CA Brive. Nul doute que Moriarty représente d'ors et déjà un élément important de l'effectif corrèzien. Le staff souhaiterait d'ailleurs pouvoir le faire jouer le plus rapidement possible.