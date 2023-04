Mathis Ferté a prolongé de trois saisons son contrat avec le CA Brive, annonce le club ce lundi. Le jeune trois-quarts corrézien est l'une des révélations du CAB cette saison.

Bonne nouvelle en Corrèze. Mathis Ferté a prolongé son contrat avec le CA Brive jusqu'en 2026, annonce le club noir et blanc ce lundi. Formé à Brive, le jeune arrière polyvalent (19 ans) a joué dix-huit matchs cette saison avec les Coujoux, avec treize titularisations. Xavier Ric, le directeur général du club, n'a pas caché sa satisfaction de voir l'un de ses meilleurs espoirs prolonger sous le maillot noir et blanc. "Le parcours de Mathis illustre parfaitement le travail réalisé par notre formation. C’est un vrai plaisir de voir sa fraîcheur et son implication au quotidien. Nous sommes heureux de le voir poursuivre sous nos couleurs".

Capable de jouer à la mêlée, à l'aile ou à l'arrière, Mathis Ferté est l'une des révélations de la saison briviste et a vite émergé au sein du groupe corrézien.