Après huit mois d'enquête, la fédération anglaise a "confirmé" les allégations de racisme subies à l'encontre de Luther Burrell, ancien joueur de Newcastle (2020-2022) mais aucun coupable n'a été identifié par le club des Falcons.

Luther Burrell a gagné un premier combat. La fédération anglaise a conclu un premier rapport confirmant les allégations de racisme subies à l'encontre de l'ancien centre international de Newcastle (2020-2022), révéle The Telegraph. Après une enquête de huit mois, la RFU fait également savoir qu'il n'y a "pas suffisamment de preuves pour dire si ces allégations se sont produites au club", avant d'ajouter "qu'il est plus probable que ces incidents se soient produits pendant la période où Burrell était avec les Newcastle Falcons".

Pour rappel, en juillet 2022, Luther Burrell avait déclaré dans le Daily Mail avoir été traité de "négro" et "esclave" par certains de ses coéquipiers de Newcastle. Le centre anglais avait par ailleurs expliquait que le racisme était omniprésent dans le rugby anglais.

Newcastle n'a pas identifié les coupables

Huit mois après les premières déclarations de Burrell, l'enquête de la fédération anglaise n'a pas permis d'identifier les coupables alors que plus de 90 personnes au sein du club ont été auditionnées. Les Falcons ont tout de même tenu à réagir dans un communiqué. "Il est incroyablement décevant d'apprendre que des individus se sont déjà sentis sujets à un comportement discriminatoire pendant leur séjour chez nous et nous voulons qu'il soit très clair que nous ne tolérons aucun comportement discriminatoire, et nous n'approuvons pas non plus l'idée de classer cela comme une plaisanterie. Si des rapports de cette nature avaient été faits aux ressources humaines ou à la direction, ils auraient été traités de manière appropriée".