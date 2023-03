Après une phase de poule réussie, le Stade Toulousain a terminé deuxième de la Poule B et affrontera les Bulls de Pretoria, septième de la Poule A, en huitièmes de finale. Une équipe qui possède certaines individualités et qui pourrait bousculer le mastodonte toulousain.



C’est une affiche inédite qui se déroulera dimanche sur la pelouse du Stadium de Toulouse. D’un côté, le Stade toulousain et ses cinq trophées européens, de l’autre un des novices de la compétition, les Bulls de Pretoria. Mais qui est et que vaut vraiment cette formation sud-africaine ?

La franchise la plus titrée de l’histoire

Les Bulls, actuellement managés par l’ancien sélectionneur des Springboks Jake White, comptent parmi les écuries performantes du rugby sud-africain. Lorsqu'elle évoluait dans le championnat de l’hémisphère sud (aujourd’hui connu sous le nom de Super Rugby), la franchise de Pretoria a remporté trois éditions (2007, 2009, 2010), soit le meilleur ratio des équipes d’Afrique du Sud. Sur le sol national, l'équipe de la capitale s'est illustrée à de nombreuses reprises. Depuis 1946, elle a remporté 24 fois la Currie Cup (principale compétition de rugby à XV en Afrique du Sud). Lors de la saison dernière, comme les autres franchises sud-africaines, elle rejoint l’United Rugby Championship, compétition réunissant des équipes galloises, irlandaises, écossaises, italiennes et sud-africaines. Nouveau championnat, nouveaux adversaires et nouvelle finale…face aux Stormers, franchise du Cap. Malheureusement, c’est bien cette dernière qui remporte le premier trophée de l’histoire de l’URC. Actuellement, ils occupent la 7ème place de l'URC.

Kurt-Lee Arendse menace numéro 1

Le trois-quart polyvalent pourrait bien être un poison pour la défense haut-garonnaise ce dimanche. Véritable feu follet, le natif de Paarl en est déjà à onze essais toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Capable de mystifier n’importe quel défenseur grâce à ses qualités de vitesses et d’appui, Kurt-Lee Arendse (26 ans) sera surveillé de près par les hommes d’Ugo Mola. Les Blues Bulls ont également de nombreux joueurs expérimentés qui, au fil de leur carrière, ont évolué dans les grands clubs européens et ont disputé la compétition. À l’image de Morné Steyn, Bismarck du Plessis et Jacques du Plessis, tous vainqueur de la Challenge Cup et qui apportent toutes leurs expériences à cette équipe.

Kurt-Lee Arendse inscrivant un essai sur la pelouse de Gerland face au LOU Icon Sport - Icon Sport

Des statistiques redoutables en attaque

Dans cette compétition, la franchise des Bulls de Pretoria est la formation la plus efficace lorsqu’elle rentre dans les 22 adverses, avec un ratio de 41 % d’essais inscrits une fois dans cette zone du terrain. En quatre rencontres, les Sud-Africains ont inscrit un total de quinze essais, soit un total de 3,8 de moyenne par match. Très efficaces dans l’exercice du turnover, ils ont inscrit cinq essais après un ballon de récupération. Ils ont également le ratio le plus important avec un total de sept essais inscrits à l’issue de deux ou trois phases de jeu. Toulouse va aussi devoir se méfier de cette mêlée bleue qui a dominé tous ses adversaires de poules dans cet exercice et a récupéré pas moins de cinq pénalités après l’épreuve de force.

Une première campagne européenne irrégulière

La phase de poules n’a pas été aisée pour les Bulls. Après quatre matchs joués, les Sud-Africains terminent septième de la poule A. Victorieux de leurs deux matchs à domicile dans leur antre du Loftus Versfeld Stadium face à Lyon et Exeter, les rencontres sur le sol européen n’ont pas été aussi réjouissantes. Battue deux fois, l’équipe de Jake White se qualifie in extremis pour les matchs à éliminations directes. Malgré ces résultats en dents de scie, ils surclassent néanmoins tous les clubs français de la poule A à la fin de la première phase de Champions Cup. Mais ce dimanche pour leur premier huitième de finale, c’est un adversaire d’un tout autre calibre qui se dresse devant les Bulls. Un Stade toulousain auréolé de cinq titres de champions et qui veut à tout prix poursuivre sa route vers une sixième étoile européenne.