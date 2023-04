Cinq clubs anglais, Hastoy domine le classement des réalisateurs, Toulouse intraitable en touche, Gloucester à la peine défensivement... Voici les chiffres à connaître avant les huitièmes de Champions Cup.

5 : Comme le nombre de clubs anglais encore qualifiés

À la peine durant le dernier Tournoi des 6 Nations, le XV de la Rose ne vie pas la meilleure période de son Histoire. Et pourtant… l’Angleterre reste la nation avec le plus de clubs qualifiés en huitièmes de finale de Champions Cup avec cinq représentants : les Saracens, Exeter, Leicester, les Harlequins et Gloucester.

50 : points inscrits par Antoine Hastoy

Face à la domination des hommes du Leinster en termes de statistiques dans la compétition, un homme rivalise : Antoine Hastoy. L’ouvreur rochelais est le meilleur réalisateur de Champions Cup 2022-2023 avec 50 points inscrits. L’ancien Palois a marqué un essai, douze transformations et sept pénalités, affichant un taux de réussite de 79 % dans l’exercice des tirs au but. Antoine Hastoy devance dans ce domaine le Sud-africain des Sharks Curwin Bosch (35 points), du Clermontois Anthony Belleau (34 points).

94 % : de réussite en touche pour Toulouse

Le Stade toulousain est tout simplement, après les quatre journées de la phase régulière, l’équipe la plus performante en touche de cette Champions Cup 2022-2023. En effet, les Rouge et Noir affichent un taux de réussite de 94 % sur leurs propres lancers, ce qui leur offre une rampe de lancement idéale. Et les Toulousains savent également se montrer efficaces dans l’exercice du contre dans les airs, notamment grâce à l’expertise d’un Alexandre Roumat royal dans ce secteur ou à la taille de Richie Arnold (2,08 m).

67 : Coombes, la surprise irlandaise ?

Ce n’est pas l’Irlandais le plus connu et pourtant… Gavin Coombes est le meilleur plaqueur de la compétition avec 67 interventions réussies - il compte aussi quatre essais. Le troisième ligne du Munster (25 ans) ne compte que 2 sélections avec le XV du Trèfle. Sera-t-il la surprise irlandaise pour le prochain Mondial ?

16 % : de plaquages manqués par Gloucester

Alors que La Rochelle présente le plus grand nombre de turnovers gagnés (38) et le meilleur ratio au plaquage (91,3 %) des seize formations encore en lice, Gloucester ferme la marche en matière de réussite au plaquage. "Seulement "84 %. Le demi-finaliste de l’édition 2001 - son meilleur résultat dans la compétition, en quatorze campagnes - a manqué 88 de ses quelque 560 tentatives. La double confrontation face au Leinster en poules fait mal : 18 franchissements concédés, 53 défenseurs battus !

5 : essais marqués en moyenne par les Chiefs

Exeter a impressionné lors de la phase de poule en incrivant notamment 20 essais en quatre matchs. Seuls les Irlandais du Leinster ont fait mieux (27). Les Chiefs ont inscrit 34,8 points par match en moyenne. Ce sera un sacré défi pour la défense de Montpellier qui a encaissé treize essais lors de la phase de poule.