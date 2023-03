Ce dimanche, Montpellier se déplace sur le terrain d'Exeter pour disputer son huitième de finale de la Champions Cup. Face à lui, le MHR va retrouver des Chiefs dans le doute ces derniers mois. Plusieurs cadres vont quitter le navire à l'issue de cette saison et les résultats ne suivent plus.

Difficile de ne pas avoir peur pour les Chiefs d'Exeter. Pour comprendre l'inquiétude des supporters locaux et de certains observateurs, il suffit de s'arrêter quelques minutes sur la liste des arrivées et celle des départs dans les rangs anglais à l'issue de cette saison.

À ce jour, on dénombre deux joueurs du côté des arrivées... et huit dans le sens inverse, sans compter les trois rugbymen qui ont mis les voiles en cours d'exercice (Van Heerden, Cordero, Grondona). Danny Southworth (24 ans) et Shea Cornish (22 ans) rejoindront Exeter au mois de juillet prochain en provenance de Coventry. C'est tout, pour l'instant.

Les frères Simmonds, Nowell... Les cadres vont quitter le navire

Le 17 octobre 2020, les joueurs de Rob Baxter étaient sur le toit de l'Europe après avoir battu le Racing 92 en finale de Champions Cup. Et bien à la fin de cet exercice 2022/2023, huit joueurs qui ont remporté ce titre vont s'envoler vers d'autres cieux.

Pour commencer, les frères Simmonds vont découvrir le Top 14. Joe, le demi d'ouverture, s'est engagé avec la Section paloise tandis que Sam, le numéro huit, avec Montpellier. Le premier cité était d'ailleurs capitaine en 2020 lors du sacre européen.

Joe Simmonds évoluera du côté de Pau la saison prochaine. Icon Sport

Ces deux hommes vont être rejoints dans l'hexagone par le pilier droit Harry Williams (Montpellier) et Jack Nowell. L'ailier portera les couleurs de La Rochelle en 2024. Une autre arrivée en France est en suspens, celle du talonneur Luke Cowan-Dickie au MHR, puisque le talonneur ne sait toujours pas s'il pourra chausser les crampons sur les pelouses françaises.

Hommes de l'ombre, les troisième ligne Dave Ewers et Jannes Kirsten vont eux aussi quitter les Chiefs pour poursuivre leur carrière à l'Ulster et aux Bulls.

Hogg, le dernier coup de massue

Ce lundi, Stuart Hogg a surpris son monde. Seulement âge de 30 ans, l'international écossais a annoncé sur ses réseaux sociaux que la Coupe du monde 2023 serait le dernier chapitre de sa riche carrière.

Au-delà d'être une énorme surprise, cela peut être reçu comme une énième mauvaise nouvelle pour Exeter, qui va perdre leur arrière titulaire. Arrivé en 2019 en Angleterre en provenance de Glasgow, Hogg s'est directement installé comme un des patrons des Chiefs. Sa retraite ouvre un nouveau chantier pour le staff dirigé par Rob Baxter...

La Champions Cup comme bouffée d'oxygène ?

En Premiership, ce n'est pas la fête, c'est le moins que l'on puisse dire. Après 17 matchs joués, Exeter est sixième au classement, à huit point de la quatrième place, qualificative pour les demi-finales.

Alors après avoir brillé en phase de poules de la Champions Cup, cette Coupe d'Europe semble être une bonne bouffée d'oxygène pour les coéquipiers d'Henry Slade, qui peuvent ambitionner d'aller loin.

Olly Woodburn et les siens ont fait le boulot en phase de poules pour recevoir en huitièmes. Icon Sport

En huitièmes de finale, ils reçoivent donc Montpellier, avant de potentiellement voir débarquer les Stormers ou les Harlequins en quart. Dans le même tableau que La Rochelle, les Chiefs peuvent légitimement viser le dernier carré de la plus grande des Coupes d'Europe.

Avant de voir certains patrons partir, cette épopée européenne pourrait être le dernier chapitre d'une génération qui aura gagné des titres, mais qui semble être arrivée à bout de souffle.