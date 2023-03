Comme évoqué à plusieurs reprises ces derniers temps, le troisième ligne du Stade Toulousain Jack Willis va continuer son aventure avec les Rouge et Noir. L'international anglais s'est engagé pour une saison supplémentaire, plus une autre en option.

Depuis plusieurs semaines, la tendance était clairement à ce que le troisième ligne international anglais Jack Willis (26 ans ; 11 sélections), qui était arrivé au Stade toulousain fin novembre après la liquidation financière des Wasps, poursuive son aventure avec le leader du Top 14. "J'ai pris ma décision, avait-il indiqué la semaine passée dans le Podcast "Evening Standard Rugby". Je dois finaliser deux dernières choses au cours des prochaines semaines et m'assurer que toute ma famille me suit. [...] Où que la décision aboutisse, vous voulez vous assurer que vous avez pris en compte tous les facteurs possibles. Il me reste encore un peu de réflexion à avoir, mais nous y sommes presque. J'ai vraiment aimé le temps que j'ai passé à Toulouse, c'est une ville si accueillante."

Selon nos informations, l'affaire est désormais finalisée et la prolongation a été actée entre les deux parties en ce milieu de semaine. Le joueur, devenu titulaire avec le XV de la Rose durant le dernier Tournoi des 6 Nations, s'est engagé pour une saison supplémentaire, plus une autre en option, en faveur des Rouge et Noir.

Quel avenir en sélection après le Mondial ?

Le club français - qui va perdre Selevasio Tolofua ou Yannick Youyoutte en troisième ligne, et alors que Rynhardt Elstadt est en fin de contrat - avait fait une priorité de conserver Willis dans son effectif, lequel n'a jamais caché son souhait de s'inscrire dans la durée à Ernest-Wallon après une intégration réussie en cours d'exercice.

Si une règle provisoire a permis aux anciens joueurs des Wasps et de Worcester de continuer à prétendre à l'équpe nationale anglaise jusqu'à la Coupe du monde mais, jusque-là, la Fédération interdisait à ceux évoluant à l'étranger de demeurer sélectionnnables. Toujours est-il que le nouveau sélectionneur de l'Angleterre Steve Borthwick s'est récemment positionné de manière publique pour faire changer ce réglement, alors que plusieurs éléments se sont déjà engagés en France pour la saison prochaine.

"Je pense que le fait que Steve Borthwick fasse cette sortie médiatique et soutienne cela montre simplement qu'il y a beaucoup de gens en coulisses qui travaillent pour essayer de trouver la bonne solution afin que le rugby anglais aille de l'avant", avait aussi apprécié Willis.